https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-uzbekistane-vremenno-otmenili-poshliny-na-import-vitaminnyx-fruktov-20997771.html

В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов

В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов

Какую продукцию поддержат власти республики на внутреннем рынке, читайте в обзоре. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

фрукты

пошлины

импорт

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана отменило импортные пошлины при ввозе некоторых фруктов. Данные меры были с целью стабилизации цен на эту категорию продуктов на внутреннем рынке, сообщили в Минюсте республики.Соответствующее решение изложено в постановлении "О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке".Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин будут освобожден ввоз:Ранее диетологи отметили, что именно в этих фруктах и плодах содержится больше всего полезных витаминов и веществ, которые позволяют сохранить молодость и укрепить здоровье. Между тем Узбекистан не только импортирует, но и экспортирует фрукты и овощи. Так, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20200922/V-pererabotke-fruktov-i-ovoschey-planiruyut-ispolzovat-yadernye-tekhnologii-15026582.html

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фрукты, пошлины, импорт