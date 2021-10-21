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В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов
В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов
Какую продукцию поддержат власти республики на внутреннем рынке, читайте в обзоре. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T08:54+0500
2021-10-21T09:03+0500
общество
фрукты
пошлины
импорт
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана отменило импортные пошлины при ввозе некоторых фруктов. Данные меры были с целью стабилизации цен на эту категорию продуктов на внутреннем рынке, сообщили в Минюсте республики.Соответствующее решение изложено в постановлении "О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке".Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин будут освобожден ввоз:Ранее диетологи отметили, что именно в этих фруктах и плодах содержится больше всего полезных витаминов и веществ, которые позволяют сохранить молодость и укрепить здоровье. Между тем Узбекистан не только импортирует, но и экспортирует фрукты и овощи. Так, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20200922/V-pererabotke-fruktov-i-ovoschey-planiruyut-ispolzovat-yadernye-tekhnologii-15026582.html
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фрукты, пошлины, импорт

В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов

08:54 21.10.2021 (обновлено: 09:03 21.10.2021)
157
© Pixabay / LoggaWigglerАпельсины
Апельсины - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
Какую продукцию поддержат власти республики на внутреннем рынке, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана отменило импортные пошлины при ввозе некоторых фруктов.
Данные меры были с целью стабилизации цен на эту категорию продуктов на внутреннем рынке, сообщили в Минюсте республики.
Соответствующее решение изложено в постановлении "О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке".
Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин будут освобожден ввоз:
бананов;
свежих или сушеных фиников;
инжира и ананасов;
авокадо и гуавы;
манго и мангустинов;
свежих или сушеных цитрусовых;
свежей папайи и яблок;
груш и айвы, а также киви.
Ранее диетологи отметили, что именно в этих фруктах и плодах содержится больше всего полезных витаминов и веществ, которые позволяют сохранить молодость и укрепить здоровье.
Между тем Узбекистан не только импортирует, но и экспортирует фрукты и овощи. Так, за первое полугодие 2021-го объем экспорта сельхозпродукции составил 716,7 тонны на сумму 402,7 миллиона долларов.
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