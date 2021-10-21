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Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков
Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков
По словам главного эпидемиолога Узбекистана, прививать детей старше 12 лет начали в республике месяц назад на добровольной основе. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По итогам первого месяца вакцинации подростков от коронавируса, привитые чувствуют себя хорошо, заявил РИА Новости главный эпидемиолог Минздрава Узбекистана Нурмат Отабеков.В Узбекистане массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала 1 апреля. В настоящее время для жителей страны доступны препараты: Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, CoronaVac, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech. Согласно данным Минздрава, в республике 1-дозу получили 13 011 465 человек, 2-дозу — 7 769 794 граждан, 3-дозу — 3 725 328 лиц. В конце сентября власти Узбекистана разрешили прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech на добровольной основе. Известно, что этот препарат уже получили свыше 150 тысяч несовершеннолетних.
https://uz.sputniknews.ru/20211021/uzbekistan-nameren-vaktsinirovat-sputnikom-v-okolo-2-milliona-chelovek-21000374.html
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узбекистан, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков
11:05 21.10.2021 (обновлено: 12:57 21.10.2021)
По словам главного эпидемиолога Узбекистана, прививать детей старше 12 лет начали в республике месяц назад на добровольной основе.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
По итогам первого месяца вакцинации подростков от коронавируса, привитые чувствуют себя хорошо, заявил РИА Новости
главный эпидемиолог Минздрава Узбекистана Нурмат Отабеков.
"Мы месяц назад начали вакцинировать детей на добровольной основе вакциной Pfizer согласно рекомендации ВОЗ. Детей старше 12 лет, но чисто на добровольной основе… Они переносят вакцину очень хорошо", — сказал Отабеков.
В Узбекистане массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала 1 апреля. В настоящее время для жителей страны доступны препараты: Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, CoronaVac, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech.
Согласно данным
Минздрава, в республике 1-дозу получили 13 011 465 человек, 2-дозу — 7 769 794 граждан, 3-дозу — 3 725 328 лиц. В конце сентября власти Узбекистана разрешили прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech на добровольной основе. Известно, что этот препарат уже получили свыше 150 тысяч несовершеннолетних.