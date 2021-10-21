https://uz.sputniknews.ru/20211021/vaktsinirovannye-ot-koronavirusa-deti-chuvstvuyut-sebya-xorosho--atabekov-21001781.html

Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков

Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков

По словам главного эпидемиолога Узбекистана, прививать детей старше 12 лет начали в республике месяц назад на добровольной основе. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По итогам первого месяца вакцинации подростков от коронавируса, привитые чувствуют себя хорошо, заявил РИА Новости главный эпидемиолог Минздрава Узбекистана Нурмат Отабеков.В Узбекистане массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала 1 апреля. В настоящее время для жителей страны доступны препараты: Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, CoronaVac, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech. Согласно данным Минздрава, в республике 1-дозу получили 13 011 465 человек, 2-дозу — 7 769 794 граждан, 3-дозу — 3 725 328 лиц. В конце сентября власти Узбекистана разрешили прививать подростков старше 12 лет вакциной Pfizer/BioNTech на добровольной основе. Известно, что этот препарат уже получили свыше 150 тысяч несовершеннолетних.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/uzbekistan-nameren-vaktsinirovat-sputnikom-v-okolo-2-milliona-chelovek-21000374.html

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узбекистан, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане