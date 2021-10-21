Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211021/vybory-v-uzbekistane-znachimy-ne-tolko-dlya-strany-eto-vajno-dlya-vsego-sng-21002032.html
Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ
Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ
Миссия наблюдателей СНГ также оценила, насколько активно и организованно проходит избирательная кампания. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T11:18+0500
2021-10-21T13:18+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
сергей лебедев
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21001382_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_154c9dfc5d9e3fac47a9088c2a4e844a.jpg
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане важны не только для страны, но и для всего пространства СНГ, заявил председатель Исполкома, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.Он отметил, что Узбекистан — это братская страна, поэтому странам СНГ не все равно, какая политическая ситуация складывается в республике.По его словам, избирательная кампания в стране проходит активно и организованно. Глава Исполкома уже увидел портреты всех кандидатов на улице, а по телевидению — встречи кандидатов с избирателями.Лебедев также отметил хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.Свободное голосование, по его мнению, на выборах будет обеспечено.Напомним, что выборы пройдут уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.Между тем для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.Отмечается, что это больше, чем на парламентских выборах в республике два года назад.Кроме того, на выборах аккредитовано 970 международных наблюдателей. Лебедев добавил, что аккредитованы 162 наблюдателя от семи стран СНГ.Наблюдатели от СНГ проведут встречи с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ и ШОС, заключил Лебедев.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21001382_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_993be32349b1629054aa81311de6dc64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, сергей лебедев, выборы президента

Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ

11:18 21.10.2021 (обновлено: 13:18 21.10.2021)
248
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Миссия наблюдателей СНГ также оценила, насколько активно и организованно проходит избирательная кампания.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане важны не только для страны, но и для всего пространства СНГ, заявил председатель Исполкома, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Он отметил, что Узбекистан — это братская страна, поэтому странам СНГ не все равно, какая политическая ситуация складывается в республике.
"Мы заинтересованы в стабильной политической ситуации у наших соседей", — отметил Лебедев.
© Sputnik / Рамиз БахтияровИсполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По его словам, избирательная кампания в стране проходит активно и организованно. Глава Исполкома уже увидел портреты всех кандидатов на улице, а по телевидению — встречи кандидатов с избирателями.
Лебедев также отметил хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.
Свободное голосование, по его мнению, на выборах будет обеспечено.
Напомним, что выборы пройдут уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.
Между тем для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГлава ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев на встрече с главой Исполкома Сергеем Лебедевым
Глава ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев на встрече с главой Исполкома Сергеем Лебедевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Глава ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев на встрече с главой Исполкома Сергеем Лебедевым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отмечается, что это больше, чем на парламентских выборах в республике два года назад.
Кроме того, на выборах аккредитовано 970 международных наблюдателей. Лебедев добавил, что аккредитованы 162 наблюдателя от семи стран СНГ.
"Мы надеемся осуществлять наблюдение почти во всех регионах", — заявил Лебедев, добавив, что десять долгосрочных наблюдателей уже посетили несколько округов.
Наблюдатели от СНГ проведут встречи с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ и ШОС, заключил Лебедев.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
Инфографика
Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43
4235
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:37Киев хочет обескровить Беларусь
13:26В Uzbekistan Airports снова снизили тарифы для зарубежных авиаперевозчиков
12:55Главный эпидемиолог оценил, как COVID отразится на выборах в Узбекистане
12:47Когда Россия признает талибов: мнение спецпреда президента
12:39Кто в доме хозяин: российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
11:57Граждане России, Узбекистана и Украины арестованы в Турции за шпионаж
11:54"Предатель и ничтожество": президента винят в распродаже великой страны
11:43Готов ли Узбекистан к возобновлению авиасообщения с Афганистаном
11:38Призер Рио-2016 Диёрбек Урозбоев отстранен на три года за употребление допинга
11:18Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ
11:05Вакцинированные от коронавируса дети чувствуют себя хорошо — Отабеков
10:30Узбекистан намерен вакцинировать "Спутником V" около двух миллионов человек
10:05В Госкомстате сообщили, сколько триллионов Узбекистан потратил на строительные работы
09:48Иностранцев приравняют к россиянам в вопросе компенсации ущерба от ЧС
09:34UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Карши в ноябре
09:19Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам
09:00Россия не станет участником конвенции о статусе трудящихся-мигрантов
08:54В Узбекистане временно отменили пошлины на импорт "витаминных" фруктов
08:25Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы теряют власть над Афганистаном
ВчераУчастники московского формата призвали страны НАТО восстановить Афганистан