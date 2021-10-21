Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ
11:18 21.10.2021 (обновлено: 13:18 21.10.2021)
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© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Миссия наблюдателей СНГ также оценила, насколько активно и организованно проходит избирательная кампания.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане важны не только для страны, но и для всего пространства СНГ, заявил председатель Исполкома, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
Он отметил, что Узбекистан — это братская страна, поэтому странам СНГ не все равно, какая политическая ситуация складывается в республике.
"Мы заинтересованы в стабильной политической ситуации у наших соседей", — отметил Лебедев.
© Sputnik / Рамиз БахтияровИсполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
Исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По его словам, избирательная кампания в стране проходит активно и организованно. Глава Исполкома уже увидел портреты всех кандидатов на улице, а по телевидению — встречи кандидатов с избирателями.
Лебедев также отметил хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.
Свободное голосование, по его мнению, на выборах будет обеспечено.
Напомним, что выборы пройдут уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.
Между тем для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
© Sputnik / Рамиз БахтияровГлава ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев на встрече с главой Исполкома Сергеем Лебедевым
Глава ЦИК РУз Зайниддин Низамходжаев на встрече с главой Исполкома Сергеем Лебедевым
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отмечается, что это больше, чем на парламентских выборах в республике два года назад.
Кроме того, на выборах аккредитовано 970 международных наблюдателей. Лебедев добавил, что аккредитованы 162 наблюдателя от семи стран СНГ.
"Мы надеемся осуществлять наблюдение почти во всех регионах", — заявил Лебедев, добавив, что десять долгосрочных наблюдателей уже посетили несколько округов.
Наблюдатели от СНГ проведут встречи с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ и ШОС, заключил Лебедев.