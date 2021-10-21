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Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ

Выборы в Узбекистане важны не только для самой страны — глава Исполкома СНГ

Миссия наблюдателей СНГ также оценила, насколько активно и организованно проходит избирательная кампания. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Выборы в Узбекистане важны не только для страны, но и для всего пространства СНГ, заявил председатель Исполкома, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.Он отметил, что Узбекистан — это братская страна, поэтому странам СНГ не все равно, какая политическая ситуация складывается в республике.По его словам, избирательная кампания в стране проходит активно и организованно. Глава Исполкома уже увидел портреты всех кандидатов на улице, а по телевидению — встречи кандидатов с избирателями.Лебедев также отметил хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.Свободное голосование, по его мнению, на выборах будет обеспечено.Напомним, что выборы пройдут уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.Между тем для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.Отмечается, что это больше, чем на парламентских выборах в республике два года назад.Кроме того, на выборах аккредитовано 970 международных наблюдателей. Лебедев добавил, что аккредитованы 162 наблюдателя от семи стран СНГ.Наблюдатели от СНГ проведут встречи с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ и ШОС, заключил Лебедев.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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