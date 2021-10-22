https://uz.sputniknews.ru/20211022/ebrr-vydelit-uzbekistanu-dva-mln-evro-dlya-reabilitatsii-i-rekultivatsii-uranovyx-rudnikov-21033914.html

ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников

ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников

Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T20:06+0500

2021-10-22T20:06+0500

2021-10-22T20:14+0500

экономика

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

уран

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил правительству Узбекистана два миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в республике, сообщает пресс-служба представительства ЕБРР в республике."Счет экологической реабилитации (СЭР) расширяет свою деятельность и приступает к работе в Узбекистане, где начнется подготовка к первым проектам после подписания соглашения о гранте между Фондом и правительством в размере двух миллиона евро", — информируется в релизе.Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Исломбек Бокижонов.Проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области на востоке страны. Они функционировали во времена СССР и были законсервированных в начале 90-х годов прошлого столетия. Отмечается, что комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта провела немецкая компания WISUTEC.В марте 2017 года ЕБРР и узбекистанские власти подписали соглашение о проведении операций по СЭР для Центральной Азии в республике. Документ предусматривает участие страны в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в ЦА. Данное соглашение было утверждено главой государства Шавкатом Мирзиёевым в июне того же года.Фонд ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан в мае 2015 года для решения экологических проблем старых уранодобывающих и ураноперерабатывающих объектов, которые остались со времен советской эпохи в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

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европейский банк реконструкции и развития (ебрр), уран