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https://uz.sputniknews.ru/20211022/ebrr-vydelit-uzbekistanu-dva-mln-evro-dlya-reabilitatsii-i-rekultivatsii-uranovyx-rudnikov-21033914.html
ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников
ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников
Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T20:06+0500
2021-10-22T20:14+0500
экономика
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
уран
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил правительству Узбекистана два миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в республике, сообщает пресс-служба представительства ЕБРР в республике."Счет экологической реабилитации (СЭР) расширяет свою деятельность и приступает к работе в Узбекистане, где начнется подготовка к первым проектам после подписания соглашения о гранте между Фондом и правительством в размере двух миллиона евро", — информируется в релизе.Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Исломбек Бокижонов.Проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области на востоке страны. Они функционировали во времена СССР и были законсервированных в начале 90-х годов прошлого столетия. Отмечается, что комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта провела немецкая компания WISUTEC.В марте 2017 года ЕБРР и узбекистанские власти подписали соглашение о проведении операций по СЭР для Центральной Азии в республике. Документ предусматривает участие страны в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в ЦА. Данное соглашение было утверждено главой государства Шавкатом Мирзиёевым в июне того же года.Фонд ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан в мае 2015 года для решения экологических проблем старых уранодобывающих и ураноперерабатывающих объектов, которые остались со времен советской эпохи в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
https://uz.sputniknews.ru/20190905/Frantsuzskaya-kompaniya-sozdalo-SP-po-dobyche-urana-v-Uzbekistane-12366513.html
https://uz.sputniknews.ru/20200113/NGMK-do-2030-goda-eksportiruet-v-Yaponiyu-urana-na-1-mlrd-13208517.html
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европейский банк реконструкции и развития (ебрр), уран

ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников

20:06 22.10.2021 (обновлено: 20:14 22.10.2021)
© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУрановый рудник
Урановый рудник - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Исломбек Бокижонов.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил правительству Узбекистана два миллиона евро на запуск программы рекультивации двух бывших урановых рудников в республике, сообщает пресс-служба представительства ЕБРР в республике.
"Счет экологической реабилитации (СЭР) расширяет свою деятельность и приступает к работе в Узбекистане, где начнется подготовка к первым проектам после подписания соглашения о гранте между Фондом и правительством в размере двух миллиона евро", — информируется в релизе.
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Соответствующее соглашение подписали директор Департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр и зампредседателя Госкомитета по экологии и охране окружающей среды Узбекистана Исломбек Бокижонов.
Проект предусматривает реабилитацию и рекультивацию территории бывших урановых рудников в городе Янгиабад Ташкентской области и поселке Чаркесар Наманганской области на востоке страны. Они функционировали во времена СССР и были законсервированных в начале 90-х годов прошлого столетия.
Отмечается, что комплексную оценку и подготовку технических спецификаций проекта провела немецкая компания WISUTEC.
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В марте 2017 года ЕБРР и узбекистанские власти подписали соглашение о проведении операций по СЭР для Центральной Азии в республике. Документ предусматривает участие страны в программе рекультивации урановых объектов фонда ЕБРР по восстановлению окружающей среды в ЦА. Данное соглашение было утверждено главой государства Шавкатом Мирзиёевым в июне того же года.
Фонд ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии был создан в мае 2015 года для решения экологических проблем старых уранодобывающих и ураноперерабатывающих объектов, которые остались со времен советской эпохи в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.
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