https://uz.sputniknews.ru/20211022/inostrantsam-v-rossii-pozvolyat-sovmeschat-tseli-prebyvaniya-21027718.html

Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания

Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания

В новом сопровождаемом ведомством законопроекте в период разрешенного срока пребывания иностранцам можно будет менять цель пребывания без выезда за пределы РФ. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T14:38+0500

2021-10-22T14:38+0500

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общество

мвд россии

иностранцы

иностранные граждане

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Иностранцам в России могут разрешить совмещать цели пребывания.По его словам, иностранцам, независимо от цели пребывания в РФ, дадут возможность совершать туристические поездки и получать медицинские услуги.В МВД также рассказали, что иностранные граждане (и сопровождающие лица) для лечения в России смогут получить новый вид виз — обыкновенную медицинскую. Она будет выдаваться на срок до одного года.Адзинов озвучил еще одно нововведение, связанное с иностранцами, находящимися в Росси — теперь их будут с помощью информационных технологий информировать о юридически значимых событиях в стране и необходимости совершения определенных действий.Ранее сообщалось, что с иностранцами планируют начать подписывать "соглашение о лояльности" — официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение российских законов. Эти условия содержатся в миграционном законопроекте, разрабатываемом и сопровождаемом МВД РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html

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