https://uz.sputniknews.ru/20211022/inostrantsam-v-rossii-pozvolyat-sovmeschat-tseli-prebyvaniya-21027718.html
Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания
Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания
В новом сопровождаемом ведомством законопроекте в период разрешенного срока пребывания иностранцам можно будет менять цель пребывания без выезда за пределы РФ. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T14:38+0500
2021-10-22T14:38+0500
2021-10-22T14:38+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Иностранцам в России могут разрешить совмещать цели пребывания.По его словам, иностранцам, независимо от цели пребывания в РФ, дадут возможность совершать туристические поездки и получать медицинские услуги.В МВД также рассказали, что иностранные граждане (и сопровождающие лица) для лечения в России смогут получить новый вид виз — обыкновенную медицинскую. Она будет выдаваться на срок до одного года.Адзинов озвучил еще одно нововведение, связанное с иностранцами, находящимися в Росси — теперь их будут с помощью информационных технологий информировать о юридически значимых событиях в стране и необходимости совершения определенных действий.Ранее сообщалось, что с иностранцами планируют начать подписывать "соглашение о лояльности" — официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение российских законов. Эти условия содержатся в миграционном законопроекте, разрабатываемом и сопровождаемом МВД РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html
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мвд россии, иностранцы, иностранные граждане
Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания
В новом сопровождаемом ведомством законопроекте в период разрешенного срока пребывания иностранцам можно будет менять цель пребывания без выезда за пределы РФ.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Иностранцам в России могут разрешить совмещать цели пребывания.
"Закрепляется возможность совмещения отдельных целей пребывания (например, работа и учеба)", — рассказал заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов.
По его словам, иностранцам, независимо от цели пребывания в РФ, дадут возможность совершать туристические поездки и получать медицинские услуги.
В МВД также рассказали, что иностранные граждане (и сопровождающие лица) для лечения в России смогут получить новый вид виз — обыкновенную медицинскую.
Она будет выдаваться на срок до одного года.
Адзинов озвучил еще одно нововведение, связанное с иностранцами, находящимися в Росси — теперь их будут с помощью информационных технологий информировать о юридически значимых событиях в стране и необходимости совершения определенных действий.
"В качестве одной из мер профилактики совершения иностранными гражданами правонарушений в законопроекте предусмотрена обязанность уполномоченных государственных органов информировать с использованием информационных технологий иностранных граждан о юридически значимых событиях, необходимости совершения определенных действий, правовых последствиях их неисполнения", — заявил Адзинов.
Ранее сообщалось, что с иностранцами планируют начать подписывать "соглашение о лояльности" — официальное информированное согласие с тем, что условия, на которых разрешается въезд в РФ, предполагают соблюдение российских законов.
Эти условия содержатся в миграционном законопроекте, разрабатываемом и сопровождаемом МВД РФ.