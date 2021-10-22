https://uz.sputniknews.ru/20211022/jiteli-rossii-namereny-poletet-v-uzbekistan-vo-vremya-nerabochix-dney--21030423.html

Жители России намерены полететь в Узбекистан во время нерабочих дней

Жители России намерены полететь в Узбекистан во время нерабочих дней

По данным аналитического центра "Туту.ру", также в полтора раза повысилась потребность на авиаперелеты по территории РФ. Большинство пассажиров оформили... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T16:20+0500

2021-10-22T16:20+0500

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общество

узбекистан

ташкент

москва

перелеты

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В РФ вырос спрос на авиаперелеты в Узбекистан после объявления нерабочих дней в стране: 16,6% российских жителей намерены полететь в республику в период с 30 октября по 7 ноября. Об этом стало известно из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".К тому же в полтора раза повысилась потребность на авиаперелеты по России. Большинство пассажиров оформили авиабилеты с вылетом в Москву (22%). Также вырос спрос на российские курортные регионы.Топ-10 стран, куда планируют полететь жители России Отмечается, что зафиксирован и рост возврата билетов, но их доля пока составляет около 5% от продаж. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидситуации в стране. Помимо этого, лидер России подчеркнул, что при необходимости выходные можно будет продлить и после обозначенной даты. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нерабочие дни будут введены с 28 октября.

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узбекистан, ташкент, москва, перелеты