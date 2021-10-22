https://uz.sputniknews.ru/20211022/smenilsya-direktor-gabt-im-alishera-navoi--21035922.html
Сменился директор ГАБТ им. Алишера Навои
Сменился директор ГАБТ им. Алишера Навои
На должность главы Большого театра республики назначен народный артист Узбекистана Рамиз Бекназарович Усманов. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T22:06+0500
2021-10-22T22:06+0500
2021-10-22T22:06+0500
общество
театр
назначение
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. На должность директора Большого театра Узбекистана назначен народный артист Узбекистана Рамиз Бекназарович Усманов, сообщает пресс-служба ГАБТ им. Алишера Навои.Ему передал свои полномочия Муратов Махмуд Муминович, который внес весомый вклад в развитие и становление театра, несмотря на небольшое время своего руководства. Он отвечал как за художественное оформление спектаклей, так и за организационную часть во время репетиций. Отмечается, что за эти годы репертуар театра пополнился новыми, интересными спектаклями, были приглашены зарубежные постановщики, состоялись международные проекты, появились новые долгосрочные сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/veduschemu-solistu-opery-gabt-imeni-alishera-navoi-prisudili-premiyu-mard-uglon-19476831.html
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театр, назначение
Сменился директор ГАБТ им. Алишера Навои
На должность главы Большого театра республики назначен народный артист Узбекистана Рамиз Бекназарович Усманов.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
На должность директора Большого театра Узбекистана назначен народный артист Узбекистана Рамиз Бекназарович Усманов, сообщает
пресс-служба ГАБТ им. Алишера Навои.
Ему передал свои полномочия Муратов Махмуд Муминович, который внес весомый вклад в развитие и становление театра, несмотря на небольшое время своего руководства. Он отвечал как за художественное оформление спектаклей, так и за организационную часть во время репетиций.
Отмечается, что за эти годы репертуар театра пополнился новыми, интересными спектаклями, были приглашены зарубежные постановщики, состоялись международные проекты, появились новые долгосрочные сотрудничества.