https://uz.sputniknews.ru/20211022/tashkentskoe-metro-pomolodeet-21026718.html

Ташкентское метро "помолодеет"

Ташкентское метро "помолодеет"

В столичном метрополитене закупят новые поезда и будут привлекать на работу молодежь 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T12:51+0500

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общество

узбекистан

ташкент

метро

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Ташкентский метрополитен ждут серьезные перемены. Постановление о мерах по повышению эффективности работы столичного метро подписал 16 октября президент страны Шавкат Мирзиёев. Руководство ташкентской "подземки" на брифинге рассказало о планируемых изменениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В первую очередь планируется "омолодить" подвижной состав. В настоящее время в Ташкентском метро курсируют 59 поездов, из них 44 поезда эксплуатируются от 20 до 40 лет. В текущем году в России было закуплена партия новых поездов. В ближайшее время планируется приобрести еще 14 составов, благодаря чему количество поездов у столичной "подземки" увеличится до 80, а средний возраст подвижного состава снизится с 38 до 26 лет.Ташкентское метро почти четверть века не закупала необходимые запасные части для ремонта поездов. Теперь же планируется приобрести 32 вида запасных частей и оборудования. Это позволит отремонтировать старые поезда, резко сократить количество технических неполадок и повысить безопасность.Новшества коснутся и внешнего вида станций: устанавливаются современные рекламные дисплеи, на станциях метрополитена организуются торговые точки и сервисные площадки, которые будут сдаваться в аренду предпринимателям. В планах – обеспечить на станциях бесплатный Wi-Fi.В обновленный метрополитен на работу будут привлекать молодых специалистов, готовить новое поколение машинистов. Для работников будет разработана новая система оплаты труда и управления.Ранее сообщалось, что возле ряда станций метрополитена планируется открыть перехватывающие стоянки для автомобилей, внедрить несколько мобильных приложений для удобства пассажиров.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-tashkent-pribudet-ocherednaya-partiya-rossiyskix-vagonov-metro-20892489.html

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узбекистан, ташкент, метро