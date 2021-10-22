Общество
Ташкентское метро "помолодеет"
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
© Sputnik
В столичном метрополитене закупят новые поезда и будут привлекать на работу молодежь
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Ташкентский метрополитен ждут серьезные перемены. Постановление о мерах по повышению эффективности работы столичного метро подписал 16 октября президент страны Шавкат Мирзиёев. Руководство ташкентской "подземки" на брифинге рассказало о планируемых изменениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первую очередь планируется "омолодить" подвижной состав. В настоящее время в Ташкентском метро курсируют 59 поездов, из них 44 поезда эксплуатируются от 20 до 40 лет. В текущем году в России было закуплена партия новых поездов. В ближайшее время планируется приобрести еще 14 составов, благодаря чему количество поездов у столичной "подземки" увеличится до 80, а средний возраст подвижного состава снизится с 38 до 26 лет.
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента
© Sputnik
Ташкентское метро почти четверть века не закупала необходимые запасные части для ремонта поездов. Теперь же планируется приобрести 32 вида запасных частей и оборудования. Это позволит отремонтировать старые поезда, резко сократить количество технических неполадок и повысить безопасность.
"С 1 сентября 2021 года время доставки пассажиров до места назначения сократилось на 30 процентов, за счет организации движения поездов с 3-х минутным интервалом на Чиланзарской линии и впервые с 4-х минутным интервалом на Узбекистанской линии метрополитена. Доставка пассажиров до места назначения в сравнении с наземным транспортом показывает, что метрополитеном доставляется в 2-3 раза быстрее. В результате этого объем пассажиропотока увеличивается в 2 раза, количество перевезенных пассажиров в сутки достигается 480-500 тысяч человек", - сообщило на брифинге руководство метрополитена.
Новшества коснутся и внешнего вида станций: устанавливаются современные рекламные дисплеи, на станциях метрополитена организуются торговые точки и сервисные площадки, которые будут сдаваться в аренду предпринимателям. В планах – обеспечить на станциях бесплатный Wi-Fi.
В обновленный метрополитен на работу будут привлекать молодых специалистов, готовить новое поколение машинистов. Для работников будет разработана новая система оплаты труда и управления.
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента
© Sputnik
Ранее сообщалось, что возле ряда станций метрополитена планируется открыть перехватывающие стоянки для автомобилей, внедрить несколько мобильных приложений для удобства пассажиров.
13 октября, 16:34