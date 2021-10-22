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Ташкентское метро "помолодеет"
Ташкентское метро "помолодеет"
В столичном метрополитене закупят новые поезда и будут привлекать на работу молодежь 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T12:51+0500
2021-10-22T12:51+0500
общество
узбекистан
ташкент
метро
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Ташкентский метрополитен ждут серьезные перемены. Постановление о мерах по повышению эффективности работы столичного метро подписал 16 октября президент страны Шавкат Мирзиёев. Руководство ташкентской "подземки" на брифинге рассказало о планируемых изменениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В первую очередь планируется "омолодить" подвижной состав. В настоящее время в Ташкентском метро курсируют 59 поездов, из них 44 поезда эксплуатируются от 20 до 40 лет. В текущем году в России было закуплена партия новых поездов. В ближайшее время планируется приобрести еще 14 составов, благодаря чему количество поездов у столичной "подземки" увеличится до 80, а средний возраст подвижного состава снизится с 38 до 26 лет.Ташкентское метро почти четверть века не закупала необходимые запасные части для ремонта поездов. Теперь же планируется приобрести 32 вида запасных частей и оборудования. Это позволит отремонтировать старые поезда, резко сократить количество технических неполадок и повысить безопасность.Новшества коснутся и внешнего вида станций: устанавливаются современные рекламные дисплеи, на станциях метрополитена организуются торговые точки и сервисные площадки, которые будут сдаваться в аренду предпринимателям. В планах – обеспечить на станциях бесплатный Wi-Fi.В обновленный метрополитен на работу будут привлекать молодых специалистов, готовить новое поколение машинистов. Для работников будет разработана новая система оплаты труда и управления.Ранее сообщалось, что возле ряда станций метрополитена планируется открыть перехватывающие стоянки для автомобилей, внедрить несколько мобильных приложений для удобства пассажиров.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-tashkent-pribudet-ocherednaya-partiya-rossiyskix-vagonov-metro-20892489.html
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узбекистан, ташкент, метро

Ташкентское метро "помолодеет"

12:51 22.10.2021
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Sputnik
В столичном метрополитене закупят новые поезда и будут привлекать на работу молодежь
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Ташкентский метрополитен ждут серьезные перемены. Постановление о мерах по повышению эффективности работы столичного метро подписал 16 октября президент страны Шавкат Мирзиёев. Руководство ташкентской "подземки" на брифинге рассказало о планируемых изменениях, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первую очередь планируется "омолодить" подвижной состав. В настоящее время в Ташкентском метро курсируют 59 поездов, из них 44 поезда эксплуатируются от 20 до 40 лет. В текущем году в России было закуплена партия новых поездов. В ближайшее время планируется приобрести еще 14 составов, благодаря чему количество поездов у столичной "подземки" увеличится до 80, а средний возраст подвижного состава снизится с 38 до 26 лет.
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Презентация новых вагонов в метро Ташкента
© Sputnik
Ташкентское метро почти четверть века не закупала необходимые запасные части для ремонта поездов. Теперь же планируется приобрести 32 вида запасных частей и оборудования. Это позволит отремонтировать старые поезда, резко сократить количество технических неполадок и повысить безопасность.
"С 1 сентября 2021 года время доставки пассажиров до места назначения сократилось на 30 процентов, за счет организации движения поездов с 3-х минутным интервалом на Чиланзарской линии и впервые с 4-х минутным интервалом на Узбекистанской линии метрополитена. Доставка пассажиров до места назначения в сравнении с наземным транспортом показывает, что метрополитеном доставляется в 2-3 раза быстрее. В результате этого объем пассажиропотока увеличивается в 2 раза, количество перевезенных пассажиров в сутки достигается 480-500 тысяч человек", - сообщило на брифинге руководство метрополитена.
Новшества коснутся и внешнего вида станций: устанавливаются современные рекламные дисплеи, на станциях метрополитена организуются торговые точки и сервисные площадки, которые будут сдаваться в аренду предпринимателям. В планах – обеспечить на станциях бесплатный Wi-Fi.
В обновленный метрополитен на работу будут привлекать молодых специалистов, готовить новое поколение машинистов. Для работников будет разработана новая система оплаты труда и управления.
© SputnikПрезентация новых вагонов в метро Ташкента
Презентация новых вагонов в метро Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Презентация новых вагонов в метро Ташкента
© Sputnik
Ранее сообщалось, что возле ряда станций метрополитена планируется открыть перехватывающие стоянки для автомобилей, внедрить несколько мобильных приложений для удобства пассажиров.
Отправка первой партии вагонов метро в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
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В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
13 октября, 16:34
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