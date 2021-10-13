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В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
Из новых вагонов будут сформированы пять поездов. С учетом новых составов, их общее количество в столичном метро достигнет 15 единиц. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T16:34+0500
2021-10-13T16:34+0500
общество
ташкент
узбекистон темир йуллари
метро
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили о том, что еще 20 современных вагонов метро в скором времени пополнят парк столичного метрополитена.АО "Метровагонмаш", который входит в состав АО "Трансмашхолдинг", уже изготовил и отправил в Ташкент вагоны серии 81-765.5/766.5/767.5. Таким образом, уточнили в ж/д ведомстве, завершено исполнение обязательств перед Ташкентским метрополитеном.Из новых вагонов будут сформированы пять поездов. С учетом новых составов, их общее количество в столичном метро достигнет 15 единиц.Первая партия из 20 вагонов прибыла в Ташкент из России в 2019 году. В августе 2021 года в Узбекистан отправили еще столько же вагонов.Какими будут поезда в метро ТашкентаПодвижной состав оборудован межвагонными переходами со сквозным проходом для беспрепятственного передвижения пассажиров по составу. Двухстворчатые двери шириной 1,4 метра оснащены наружной световой сигнализацией, которая срабатывает при открытии и закрытии. В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, построения маршрута, расчета времени поездки. Пассажирские салоны и кабины машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Лобовое стекло кабины машиниста оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей надземного эстакадного Ташкентского метрополитена. Срок службы вагонов метро составляет 30 лет, а предусмотренная конструкцией скорость – 90 км/ч.О том, на каких линиях метро будут курсировать новые поезда — не сообщается.
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ташкент, узбекистон темир йуллари, метро

В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро

16:34 13.10.2021
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© Sputnik / Антон ДенисовОтправка первой партии вагонов метро в Узбекистан
Отправка первой партии вагонов метро в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Антон Денисов
Из новых вагонов будут сформированы пять поездов. С учетом новых составов, их общее количество в столичном метро достигнет 15 единиц.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" сообщили о том, что еще 20 современных вагонов метро в скором времени пополнят парк столичного метрополитена.
АО "Метровагонмаш", который входит в состав АО "Трансмашхолдинг", уже изготовил и отправил в Ташкент вагоны серии 81-765.5/766.5/767.5. Таким образом, уточнили в ж/д ведомстве, завершено исполнение обязательств перед Ташкентским метрополитеном.
Из новых вагонов будут сформированы пять поездов. С учетом новых составов, их общее количество в столичном метро достигнет 15 единиц.
Первая партия из 20 вагонов прибыла в Ташкент из России в 2019 году. В августе 2021 года в Узбекистан отправили еще столько же вагонов.
Сотрудничество АО "Метровагонмаш" и УП "Тошкент метрополитени"

Контракт на изготовление 40 вагонов метро был подписан в апреле 2021 года.

Источниками финансирования являются кредиты Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ГК ВЭБ РФ) и Российский эскпортно-импортный банк (АО "РОСЭКСИМБАНК").

Какими будут поезда в метро Ташкента

Подвижной состав оборудован межвагонными переходами со сквозным проходом для беспрепятственного передвижения пассажиров по составу. Двухстворчатые двери шириной 1,4 метра оснащены наружной световой сигнализацией, которая срабатывает при открытии и закрытии. В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, построения маршрута, расчета времени поездки. Пассажирские салоны и кабины машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Лобовое стекло кабины машиниста оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей надземного эстакадного Ташкентского метрополитена. Срок службы вагонов метро составляет 30 лет, а предусмотренная конструкцией скорость – 90 км/ч.
О том, на каких линиях метро будут курсировать новые поезда — не сообщается.
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