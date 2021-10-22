https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-ne-planiruet-prinimat-afganskix-bejentsev--kamilov-21035070.html

Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов

Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов

По словам главы МИД республики, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T20:52+0500

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общество

афганистан

беженцы

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекистан не будет принимать афганских беженцев, их потока нет, заявил глава МИД республики Абдулазиз Камилов, передает РИА Новости.По словам министра, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран мира, а не в их опеке в качестве беженцев. В начале августа сторонники движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили об окончании войны. Затем в течение двух недель из кабульского аэропорта были массово эвакуированы граждане стран Запада и сотрудничавшие с ними афганцы. Состав временного правительства Афганистана был объявлен в начале сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - радиальное движение, запрещенное в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211022/uchrejden-fond-ekonomicheskoy-pomoschi-naseleniyu-afganistana-21033180.html

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