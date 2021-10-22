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Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов
Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов
По словам главы МИД республики, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T20:52+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекистан не будет принимать афганских беженцев, их потока нет, заявил глава МИД республики Абдулазиз Камилов, передает РИА Новости.По словам министра, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран мира, а не в их опеке в качестве беженцев. В начале августа сторонники движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили об окончании войны. Затем в течение двух недель из кабульского аэропорта были массово эвакуированы граждане стран Запада и сотрудничавшие с ними афганцы. Состав временного правительства Афганистана был объявлен в начале сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* - радиальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211022/uchrejden-fond-ekonomicheskoy-pomoschi-naseleniyu-afganistana-21033180.html
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афганистан, беженцы

Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – Камилов

20:52 22.10.2021 (обновлено: 21:05 22.10.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
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По словам главы МИД республики, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран мира, а не в их опеке в качестве беженцев.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Узбекистан не будет принимать афганских беженцев, их потока нет, заявил глава МИД республики Абдулазиз Камилов, передает РИА Новости.

"Скажу сразу: потока беженцев нет. Вообще беженцев нет. Мы изначально заявили, что беженцев принимать мы не собираемся".

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан
Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана
По словам министра, позиция Узбекистана заключается в том, чтобы оказывать помощь в транзите и вывозе афганских граждан на территории третьих стран мира, а не в их опеке в качестве беженцев.
В начале августа сторонники движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Они вошли в Кабул 15 августа, а уже на следующий день заявили об окончании войны. Затем в течение двух недель из кабульского аэропорта были массово эвакуированы граждане стран Запада и сотрудничавшие с ними афганцы.
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Состав временного правительства Афганистана был объявлен в начале сентября. Его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* - радиальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
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