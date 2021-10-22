https://uz.sputniknews.ru/20211022/uchrejden-fond-ekonomicheskoy-pomoschi-naseleniyu-afganistana-21033180.html
Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
Первые 50 миллионов евро для фонда готова выделить Германия, оказать помощь стране обещал Пакистан. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T19:23+0500
2021-10-22T19:23+0500
2021-10-22T20:03+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
германия
пакистан
оон
афганистан
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Специальный целевой фонд для оказания экономической помощи населению Афганистана был учрежден Программой развития ООН, сообщает РИА Новости.По данным ПРООН, к середине 2022 года за чертой бедности в Афганистане могут оказаться 97% афганских семей. В связи с этим организация пытается найти способ помочь гражданам страны.Первой готовность выделить фонду 50 миллионов евро выразила Германия.Как сообщает Sputnik Афганистан, финансовую помощь в размере 29 миллионов долларов пообещал Афганистану в четверг глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Вопрос помощи стране обсуждался на Третьей встрече в московском формате консультаций по Афганистану 20 октября. Участники заседания в итоговом заявлении призвали страны НАТО, присутствовавшие в Афганистане последние 20 лет, взять на себя основное бремя по восстановлению страны, а также срочно созвать донорскую конференцию под эгидой ООН.Узбекистан активно взаимодействует с новым афганским правительством, продолжает поставлять соседям электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие. Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* захватили территорию страны и 15 августа вошли в Кабул. До конца августа шла эвакуация из страны граждан западных государств и сотрудничавших с ними афганцев. В сентябре было сформировано временное правительство.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211021/prezident-rf-obyasnil-chto-doljny-sdelat-strany-otvetstvennye-za-situatsiyu-v-afganistane-21018723.html
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германия, пакистан, оон, афганистан
Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
19:23 22.10.2021 (обновлено: 20:03 22.10.2021)
Первые 50 миллионов евро для фонда готова выделить Германия, оказать помощь стране обещал Пакистан.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik.
Специальный целевой фонд для оказания экономической помощи населению Афганистана был учрежден Программой развития ООН, сообщает РИА Новости
.
По данным ПРООН, к середине 2022 года за чертой бедности в Афганистане могут оказаться 97% афганских семей. В связи с этим организация пытается найти способ помочь гражданам страны.
"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через Организацию Объединенных Наций на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", — сообщил в четверг на брифинге администратор ПРООН Ахим Штайнер.
Первой готовность выделить фонду 50 миллионов евро выразила Германия.
Как сообщает Sputnik Афганистан
, финансовую помощь в размере 29 миллионов долларов пообещал Афганистану в четверг глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
Вопрос помощи стране обсуждался
на Третьей встрече в московском формате консультаций по Афганистану 20 октября. Участники заседания в итоговом заявлении призвали страны НАТО, присутствовавшие в Афганистане последние 20 лет, взять на себя основное бремя по восстановлению страны, а также срочно созвать донорскую конференцию под эгидой ООН.
Узбекистан активно взаимодействует с новым афганским правительством, продолжает поставлять соседям электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие. Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло
32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* захватили территорию страны и 15 августа вошли в Кабул. До конца августа шла эвакуация из страны граждан западных государств и сотрудничавших с ними афганцев. В сентябре было сформировано временное правительство.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран