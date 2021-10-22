Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/uchrejden-fond-ekonomicheskoy-pomoschi-naseleniyu-afganistana-21033180.html
Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
Первые 50 миллионов евро для фонда готова выделить Германия, оказать помощь стране обещал Пакистан. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T19:23+0500
2021-10-22T20:03+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
германия
пакистан
оон
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20840270_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bf10443c31278ec2b9b73bb6a2360dff.jpg
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Специальный целевой фонд для оказания экономической помощи населению Афганистана был учрежден Программой развития ООН, сообщает РИА Новости.По данным ПРООН, к середине 2022 года за чертой бедности в Афганистане могут оказаться 97% афганских семей. В связи с этим организация пытается найти способ помочь гражданам страны.Первой готовность выделить фонду 50 миллионов евро выразила Германия.Как сообщает Sputnik Афганистан, финансовую помощь в размере 29 миллионов долларов пообещал Афганистану в четверг глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.Вопрос помощи стране обсуждался на Третьей встрече в московском формате консультаций по Афганистану 20 октября. Участники заседания в итоговом заявлении призвали страны НАТО, присутствовавшие в Афганистане последние 20 лет, взять на себя основное бремя по восстановлению страны, а также срочно созвать донорскую конференцию под эгидой ООН.Узбекистан активно взаимодействует с новым афганским правительством, продолжает поставлять соседям электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие. Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* захватили территорию страны и 15 августа вошли в Кабул. До конца августа шла эвакуация из страны граждан западных государств и сотрудничавших с ними афганцев. В сентябре было сформировано временное правительство.*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211021/prezident-rf-obyasnil-chto-doljny-sdelat-strany-otvetstvennye-za-situatsiyu-v-afganistane-21018723.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20840270_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_35d4e7e96d334bec462c32b01dfa5fd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
германия, пакистан, оон, афганистан

Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана

19:23 22.10.2021 (обновлено: 20:03 22.10.2021)
© REUTERS / Jorge SilvaАфганцы собираются у паспортного стола в Кабуле, Афганистан
Афганцы собираются у паспортного стола в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Первые 50 миллионов евро для фонда готова выделить Германия, оказать помощь стране обещал Пакистан.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. Специальный целевой фонд для оказания экономической помощи населению Афганистана был учрежден Программой развития ООН, сообщает РИА Новости.
По данным ПРООН, к середине 2022 года за чертой бедности в Афганистане могут оказаться 97% афганских семей. В связи с этим организация пытается найти способ помочь гражданам страны.

"Сегодня ПРООН учреждает специальный целевой фонд для Афганистана в традициях партнерских целевых фондов ООН с участием многих доноров. Это инструмент, с помощью которого поддержка международного сообщества может быть направлена через Организацию Объединенных Наций на очень конкретные программы с участием нескольких учреждений", — сообщил в четверг на брифинге администратор ПРООН Ахим Штайнер.

Первой готовность выделить фонду 50 миллионов евро выразила Германия.
Как сообщает Sputnik Афганистан, финансовую помощь в размере 29 миллионов долларов пообещал Афганистану в четверг глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
Вопрос помощи стране обсуждался на Третьей встрече в московском формате консультаций по Афганистану 20 октября. Участники заседания в итоговом заявлении призвали страны НАТО, присутствовавшие в Афганистане последние 20 лет, взять на себя основное бремя по восстановлению страны, а также срочно созвать донорскую конференцию под эгидой ООН.
Узбекистан активно взаимодействует с новым афганским правительством, продолжает поставлять соседям электроэнергию, нефтепродукты и продовольствие. Помимо этого, в приграничном Термезе создан логистический центр. В пятницу сюда прибыло 32 тонны гуманитарной помощи для афганцев от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ситуация в Афганистане резко обострилась в августе в связи с выводом американского воинского контингента из страны. Движение "Талибан"* захватили территорию страны и 15 августа вошли в Кабул. До конца августа шла эвакуация из страны граждан западных государств и сотрудничавших с ними афганцев. В сентябре было сформировано временное правительство.
*— движение признано террористическим и запрещено в РФ и ряде других стран
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Президент РФ объяснил, что должны сделать страны, ответственные за ситуацию в Афганистане
Вчера, 22:53
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:06ЕБРР выделит Узбекистану два млн евро для реабилитации и рекультивации урановых рудников
19:32Умное высокоточное оружие РФ: ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
19:23Учрежден фонд экономической помощи населению Афганистана
19:04Подмосковный ЕМЦ "Путилково" закрывается с 1 ноября
18:19В Джизакской области выпал первый снег
17:43Вопрос размещения ВС США в Узбекистане "не рассматривается" — глава МИД
17:34И в зной, и в холод: как работает флагман газовой индустрии Узбекистана — Кандымский ГПК
17:33В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан
17:02В глобальном индексе мира и безопасности женщин Узбекистан занял 74-е место
16:20Жители России намерены полететь в Узбекистан во время нерабочих дней
15:28Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото
15:01Алек Болдуин на съемках застрелил оператора
14:38Иностранцам в России позволят совмещать цели пребывания
13:02Пандемия выявила "белые пятна" в теории иммунологии — ученый
12:51Ташкентское метро "помолодеет" – фото
12:30Билл Гейтс и принц Чарльз призывают землян жить скромно и без излишеств
12:15Узбекистан рассчитывает привить 80% населения от COVID до конца года
11:48Узбекистан освободил от таможенной пошлины еще 82 товара — список
11:20Здоровый консерватизм: зачем Путин похоронил эпоху
10:30США зовут на парад демократий, но почти никто не хочет участвовать