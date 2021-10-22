https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-osvobodil-ot-tamojennoy-poshliny-esche-82-tovarov--spisok-21024497.html

Узбекистан освободил от таможенной пошлины еще 82 товара — список

Узбекистан освободил от таможенной пошлины еще 82 товара — список

На днях правительство временно освободило от таможенных пошлин бананы, яблоки, ананасы и другие виды фруктов и плодов. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T11:48+0500

2021-10-22T11:48+0500

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общество

узбекистан

импорт

пошлина

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции".В документе утвержден перечень сырьевых товаров и полуфабрикатов, по которым до 1 января 2024 года будет применяться нулевая ставка импортной таможенной пошлины.Нулевая ставка распространяется на 82 товара:Данное решение принято в рамках диалога президента с предпринимателями с целью поддержки отечественных предприятий-производителей, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью.На днях правительство до 1 мая 2022 года освободило от таможенных пошлин бананы, яблоки, ананасы и другие виды фруктов и плодов.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/v-uzbekistane-vremenno-otmenili-poshliny-na-import-vitaminnyx-fruktov-20997771.html

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узбекистан, импорт, пошлина