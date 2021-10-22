Общество
Узбекистан освободил от таможенной пошлины еще 82 товара — список
11:48 22.10.2021 (обновлено: 11:59 22.10.2021)
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На днях правительство временно освободило от таможенных пошлин бананы, яблоки, ананасы и другие виды фруктов и плодов.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Президент подписал постановление "О мерах по дальнейшему расширению производства конкурентоспособной продукции".
В документе утвержден перечень сырьевых товаров и полуфабрикатов, по которым до 1 января 2024 года будет применяться нулевая ставка импортной таможенной пошлины.
Нулевая ставка распространяется на 82 товара:
масло касторовое и его фракции;
асбест;
гидроксид натрия (сода каустическая) в твердом виде;
карбиды определенного или неопределенного химического состава;
красящие вещества растительного или животного происхождения;
эмали и глазури стекловидные, аналогичные препараты, используемые при производстве керамики, эмали или стекла;
текстильная краска;
вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло;
материалы смазочные и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов;
воск искусственный;
готовые клеи и прочие готовые адгезивы, в другом месте не поименованные или не включенные;
ферменты, ферментные препараты;
средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты, применяемые в текстильной отрасли;
искусственный мех;
фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины;
фильтровальные бумага и картон;
ткани из шерстяной пряжи аппаратного прядения или пряжи аппаратного прядения из тонкого волоса животных;
хлопчатобумажные и льняные ткани;
ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей;
кружева из химических нитей и прочих текстильных материалов и др.
Данное решение принято в рамках диалога президента с предпринимателями с целью поддержки отечественных предприятий-производителей, увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью.
На днях правительство до 1 мая 2022 года освободило от таможенных пошлин бананы, яблоки, ананасы и другие виды фруктов и плодов.