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В Джизакской области выпал первый снег
В Джизакской области выпал первый снег
Узбекистан захватила холодная воздушная масса с Кавказа, в горных районах Джизакской области выпал снег. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T18:19+0500
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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области выпал снег. Фотографии заснеженных деревьев и склонов выложил в своем Telegram-канале Госкомитет по экологии и охране окружающей среды.Синоптики предупреждали о предстоящем резком похолодании. По данным Узгидромета, столбики термометров опустятся ночью до -2 градусов, по всей республике пройдут дожди, в горных районах – дожди со снегом.Всему виной вторжение через Каспийское море влажных и холодных воздушных масс, сформировавшихся на Кавказе.
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узбекистан, погода, узгидромет

В Джизакской области выпал первый снег

18:19 22.10.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ Джизакской области выпал снег
В Джизакской области выпал снег - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
Узбекистан захватила холодная воздушная масса с Кавказа, в горных районах Джизакской области выпал снег.
ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области выпал снег. Фотографии заснеженных деревьев и склонов выложил в своем Telegram-канале Госкомитет по экологии и охране окружающей среды.
"Как сообщает информационная служба управления экологии и охраны окружающей среды Джизакской области, на территории национального парка и Зааминского государственного природного заповедника в Зааминском районе выпал снег", - говорится в сообщении комитета.
Синоптики предупреждали о предстоящем резком похолодании. По данным Узгидромета, столбики термометров опустятся ночью до -2 градусов, по всей республике пройдут дожди, в горных районах – дожди со снегом.
Всему виной вторжение через Каспийское море влажных и холодных воздушных масс, сформировавшихся на Кавказе.
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