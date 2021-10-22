https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-djizakskoy-oblasti-vypal-pervyy-sneg-21032521.html

В Джизакской области выпал первый снег

В Джизакской области выпал первый снег

Узбекистан захватила холодная воздушная масса с Кавказа, в горных районах Джизакской области выпал снег. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T18:19+0500

2021-10-22T18:19+0500

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ТАШКЕНТ, 22 окт – Sputnik. В Зааминском районе Джизакской области выпал снег. Фотографии заснеженных деревьев и склонов выложил в своем Telegram-канале Госкомитет по экологии и охране окружающей среды.Синоптики предупреждали о предстоящем резком похолодании. По данным Узгидромета, столбики термометров опустятся ночью до -2 градусов, по всей республике пройдут дожди, в горных районах – дожди со снегом.Всему виной вторжение через Каспийское море влажных и холодных воздушных масс, сформировавшихся на Кавказе.

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