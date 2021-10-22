https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-dosrochnom-golosovanii-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-pouchastvovali-421-tysyacha-grajdan-21032105.html

В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан

В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан

Об этом заявил председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T17:33+0500

2021-10-22T17:33+0500

2021-10-22T17:33+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

досрочное голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/16/21032029_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_327a621aa3091cf3fb82e15d1e65123e.jpg

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В досрочном голосовании приняли участие 421 тысяча узбекистанцев, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов. "После выборов мы увидим формирование другого характера и содержания политической работы наших партий. Они должны извлечь уроки и сделать выводы из этих выборов и уже начать готовиться к следующим. Это школа для всех нас. Поэтому я назвал бы предстоящие выборы экзаменом для Республики Узбекистан", - сказал в рамках мероприятия первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Досрочное голосование проходит с 14 по 20 октября в Узбекистане, а также на избирательных участках за рубежом. В день выборов, 24 октября, узбекистанцы, находящиеся в России, смогут проголосовать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы состоялись в республике 4 декабря 2016 года. Победу на них одержал Шавкат Мирзиёев. Ранее он занимал пост премьер-министра.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/shos-v-uzbekistane-sozdany-vse-usloviya-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-prezidenta-21007446.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, досрочное голосование