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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-dosrochnom-golosovanii-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-pouchastvovali-421-tysyacha-grajdan-21032105.html
В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан
В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан
Об этом заявил председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T17:33+0500
2021-10-22T17:33+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
досрочное голосование
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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В досрочном голосовании приняли участие 421 тысяча узбекистанцев, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов. "После выборов мы увидим формирование другого характера и содержания политической работы наших партий. Они должны извлечь уроки и сделать выводы из этих выборов и уже начать готовиться к следующим. Это школа для всех нас. Поэтому я назвал бы предстоящие выборы экзаменом для Республики Узбекистан", - сказал в рамках мероприятия первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев. Досрочное голосование проходит с 14 по 20 октября в Узбекистане, а также на избирательных участках за рубежом. В день выборов, 24 октября, узбекистанцы, находящиеся в России, смогут проголосовать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы состоялись в республике 4 декабря 2016 года. Победу на них одержал Шавкат Мирзиёев. Ранее он занимал пост премьер-министра.
https://uz.sputniknews.ru/20211021/shos-v-uzbekistane-sozdany-vse-usloviya-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-prezidenta-21007446.html
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узбекистан, досрочное голосование

В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан

17:33 22.10.2021
© SputnikПресс-конференция в международном медиахолдинге, посвященная прозрачности и открытости предстоящих выборов президента Узбекистана
Пресс-конференция в международном медиахолдинге, посвященная прозрачности и открытости предстоящих выборов президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
© Sputnik
Об этом заявил председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов.
ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В досрочном голосовании приняли участие 421 тысяча узбекистанцев, заявил корреспонденту Sputnik Узбекистан председатель международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев в ходе дискуссии, посвященной прозрачности и открытости предстоящих выборов.
"После выборов мы увидим формирование другого характера и содержания политической работы наших партий. Они должны извлечь уроки и сделать выводы из этих выборов и уже начать готовиться к следующим. Это школа для всех нас. Поэтому я назвал бы предстоящие выборы экзаменом для Республики Узбекистан", - сказал в рамках мероприятия первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садык Сафаев.
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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Досрочное голосование проходит с 14 по 20 октября в Узбекистане, а также на избирательных участках за рубежом. В день выборов, 24 октября, узбекистанцы, находящиеся в России, смогут проголосовать с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет. Внеочередные президентские выборы состоялись в республике 4 декабря 2016 года. Победу на них одержал Шавкат Мирзиёев. Ранее он занимал пост премьер-министра.
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