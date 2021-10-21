https://uz.sputniknews.ru/20211021/shos-v-uzbekistane-sozdany-vse-usloviya-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-prezidenta-21007446.html
ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента
ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента
В организации отметили максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T13:50+0500
2021-10-21T13:50+0500
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выборы президента узбекистана-2021
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали все необходимые условия для мониторинга и проведения выборов президента страны.Об этом заявил глава миссии ШОС по наблюдению, заместитель генсека организации Ерик Ашимов.По его словам, ЦИК предоставил исчерпывающую информацию о предстоящем голосовании. Миссия, в состав которой вошли 26 представителей из стран-членов организации, начала работу 16 октября.Ранее председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что избирательная кампания в республике проходит активно и организованно. Он обратил внимание на хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.Свободное голосование, по мнению Лебедева, на выборах будет обеспечено. Президентские выборы в Узбекистане состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.Для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.В настоящее время в республике уже работают полноценная миссия ОБСЕ, миссии наблюдателей от СНГ, ШОС и Всемирной организации избирательных органов.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, шос, выборы президента
ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента
В организации отметили максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали все необходимые условия для мониторинга и проведения выборов президента страны.
Об этом заявил глава миссии ШОС по наблюдению, заместитель генсека организации Ерик Ашимов.
По его словам, ЦИК предоставил исчерпывающую информацию о предстоящем голосовании. Миссия, в состав которой вошли 26 представителей из стран-членов организации, начала работу 16 октября.
"Приглашение большого числа представительных международных наблюдателей мы оцениваем как стремление Узбекистана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов", — добавил Ашимов.
Ранее председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил
, что избирательная кампания в республике проходит активно и организованно.
Он обратил внимание на хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.
Свободное голосование, по мнению Лебедева, на выборах будет обеспечено.
Президентские выборы в Узбекистане состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.
Для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
В настоящее время в республике уже работают полноценная миссия ОБСЕ, миссии наблюдателей от СНГ, ШОС и Всемирной организации избирательных органов.