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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211021/shos-v-uzbekistane-sozdany-vse-usloviya-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-prezidenta-21007446.html
ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента
ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента
В организации отметили максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T13:50+0500
2021-10-21T13:50+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
президентские выборы в узбекистане
шос
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали все необходимые условия для мониторинга и проведения выборов президента страны.Об этом заявил глава миссии ШОС по наблюдению, заместитель генсека организации Ерик Ашимов.По его словам, ЦИК предоставил исчерпывающую информацию о предстоящем голосовании. Миссия, в состав которой вошли 26 представителей из стран-членов организации, начала работу 16 октября.Ранее председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что избирательная кампания в республике проходит активно и организованно. Он обратил внимание на хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.Свободное голосование, по мнению Лебедева, на выборах будет обеспечено. Президентские выборы в Узбекистане состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.Для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.В настоящее время в республике уже работают полноценная миссия ОБСЕ, миссии наблюдателей от СНГ, ШОС и Всемирной организации избирательных органов.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, шос, выборы президента

ШОС: в Узбекистане созданы все условия для наблюдения за выборами президента

13:50 21.10.2021
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© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
В организации отметили максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Власти Узбекистана создали все необходимые условия для мониторинга и проведения выборов президента страны.
Об этом заявил глава миссии ШОС по наблюдению, заместитель генсека организации Ерик Ашимов.
По его словам, ЦИК предоставил исчерпывающую информацию о предстоящем голосовании. Миссия, в состав которой вошли 26 представителей из стран-членов организации, начала работу 16 октября.
"Приглашение большого числа представительных международных наблюдателей мы оцениваем как стремление Узбекистана обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность предстоящих выборов", — добавил Ашимов.
Ранее председатель Исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что избирательная кампания в республике проходит активно и организованно.
Он обратил внимание на хорошее оформление избирательных участков и подготовку комиссий.
Свободное голосование, по мнению Лебедева, на выборах будет обеспечено.
Президентские выборы в Узбекистане состоятся уже в это воскресенье, 24 октября. Досрочное голосование прошлого с 14 по 20 октября.
Для освещения выборов уже аккредитовано свыше 1,6 тысячи журналистов и 970 международных наблюдателей, заявил глава ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.
В настоящее время в республике уже работают полноценная миссия ОБСЕ, миссии наблюдателей от СНГ, ШОС и Всемирной организации избирательных органов.
Президентские выборы в Узбекистане — 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
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Кто готов стать президентом Узбекистана: биографии и программы кандидатов
6 октября, 19:43
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