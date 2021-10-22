https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-katare-otkrylsya-novyy-stadion-k-chm-2022-21035725.html

В Катаре открылся новый стадион к ЧМ-2022

В Катаре открылся новый стадион к ЧМ-2022

Спортивная арена Аль-Тумама похожа на белую вязаную шапочку — гафия (традиционный мужской головной убор, который носят в странах Персидского залива). Дизайн... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

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в мире

чемпионат мира по футболу

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Катар открыл пятый стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2022 года, — Аль-Тумама, сообщает корреспондент РИА Новости.Официальное открытие стадиона прошло перед началом финального матча ежегодного Кубка эмира Катара по футболу. В нем принимают участие две местные команды — Аль-Садд и Аль-Райян.Новая спортивная арена Аль-Тумама выглядит как белая вязаная шапочка — гафия (традиционный мужской головной убор, который носят в странах Персидского залива).Дизайн стадиона спроектировал известный катарский архитектор Ибрагим аль-Джейда.Рассчитанный на 40 тысяч мест стадион Аль-Тумама примет шесть матчей во время Кубка арабских стран ФИФА в Катаре в конце 2021 года, а также восемь матчей ЧА в Катаре в 2022-м до четвертьфинала.Отмечается, что после чемпионата мира по футболу вместимость стадиона Аль-Тумама сократят с 40 до 20 тысяч человек. При этом демонтированные кресла для зрителей передадут в дар странам, нуждающимся в спортивной инфраструктуре.Впервые с начала пандемии коронавируса спортивная арена в Катаре будет заполнена на 100% из-за улучшения эпидситуации в стране. Однако всех посетителей стадиона обяжут носить маски во время пребывания на матче.Катар стал первой арабской страной, получившей право провести чемпионат мира по футболу, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми спортивных аренах. Семь из них планируется построить специально к чемпионату. Матч открытия ЧМ пройдет в городе Аль-Хор на стадионе "Аль-Бейт", спроектированного в виде бедуинского шатра. Он будет официально открыт в конце этого года. Закрытие чемпионата состоится на стадионе в городе Люсейль. Его планируется запустить в строй в начале 2022-го.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/chm-2022-v-katare-gotovitsya-k-otkrytiyu-razbornyy-lego-stadion--foto-i-video-20402136.html

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