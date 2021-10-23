https://uz.sputniknews.ru/20211023/bezopasnost-na-vyborax-v-prioritete-21037965.html

Безопасность на выборах в приоритете

Безопасность на выборах в приоритете

ЦИК Узбекистана рассказала, какие меры будут предприняты для обеспечения всесторонней безопасности всех участников предстоящих президентских выборов. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T12:23+0500

2021-10-23T12:23+0500

2021-10-23T12:23+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

узбекистан

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21001628_0:311:2533:1736_1920x0_80_0_0_97f801e15ee1ae2ff30d05fd9ba4ed48.jpg

ТАШКЕНТ. 23 окт – Sputnik. Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. В стране наступил "день тишины" - ни один из кандидатов не может проводить предвыборную кампанию. Тем временем, Центральная избирательная комиссия страны публикует серию вопросов и ответов об организации голосования. Одной из важных тем в этой серии публикаций является вопрос обеспечения безопасности всей участников избирательного процесса.В частности, в день накануне выборов все избирательные участки будут полностью проверены с привлечением саперов и взяты под охрану. В день голосования на участках будут дежурить более 53 представителей органов правопорядка и общественности. В их обязанность будет входить контроль за соблюдением карантина и предотвращение различных инцидентов.Также в день голосования повсеместно будут дежурить пожарные части и бригады скорой помощи. Вокруг каждого избирательного участка будут находиться территориальные инспектора профилактики, военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники дорожно-патрульной службы.В то же время никому из сотрудников, обеспечивающих безопасность избирателей, не разрешается как-либо вмешиваться в процесс голосования, расспрашивать граждан, за кого они проголосовали, или распространять какие-либо агитационные материалы, подчеркивают в ЦИК.На избирательных участках также будут соблюдаться меры защиты от коронавирусной инфекции. В частности, каждое помещение будет дезинфицироваться, все члены избирательной комиссии, наблюдатели и сами голосующие обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Если у кого-то из избирателей обнаружится температура выше 37 градусов, он будет голосовать в отдельном помещении в присутствии двух членов ЦИК.Голосование на участках завершится в 20.00, после чего сразу же начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования станут известны уже к 12.30 на следующий день, 25 октября, уточнили в Центральной избирательной комиссии.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-dosrochnom-golosovanii-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-pouchastvovali-421-tysyacha-grajdan-21032105.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цик узбекистана, узбекистан, безопасность