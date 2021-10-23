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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211023/bezopasnost-na-vyborax-v-prioritete-21037965.html
Безопасность на выборах в приоритете
Безопасность на выборах в приоритете
ЦИК Узбекистана рассказала, какие меры будут предприняты для обеспечения всесторонней безопасности всех участников предстоящих президентских выборов. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T12:23+0500
2021-10-23T12:23+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
узбекистан
безопасность
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ТАШКЕНТ. 23 окт – Sputnik. Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. В стране наступил "день тишины" - ни один из кандидатов не может проводить предвыборную кампанию. Тем временем, Центральная избирательная комиссия страны публикует серию вопросов и ответов об организации голосования. Одной из важных тем в этой серии публикаций является вопрос обеспечения безопасности всей участников избирательного процесса.В частности, в день накануне выборов все избирательные участки будут полностью проверены с привлечением саперов и взяты под охрану. В день голосования на участках будут дежурить более 53 представителей органов правопорядка и общественности. В их обязанность будет входить контроль за соблюдением карантина и предотвращение различных инцидентов.Также в день голосования повсеместно будут дежурить пожарные части и бригады скорой помощи. Вокруг каждого избирательного участка будут находиться территориальные инспектора профилактики, военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники дорожно-патрульной службы.В то же время никому из сотрудников, обеспечивающих безопасность избирателей, не разрешается как-либо вмешиваться в процесс голосования, расспрашивать граждан, за кого они проголосовали, или распространять какие-либо агитационные материалы, подчеркивают в ЦИК.На избирательных участках также будут соблюдаться меры защиты от коронавирусной инфекции. В частности, каждое помещение будет дезинфицироваться, все члены избирательной комиссии, наблюдатели и сами голосующие обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Если у кого-то из избирателей обнаружится температура выше 37 градусов, он будет голосовать в отдельном помещении в присутствии двух членов ЦИК.Голосование на участках завершится в 20.00, после чего сразу же начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования станут известны уже к 12.30 на следующий день, 25 октября, уточнили в Центральной избирательной комиссии.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/v-dosrochnom-golosovanii-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-pouchastvovali-421-tysyacha-grajdan-21032105.html
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цик узбекистана, узбекистан, безопасность

Безопасность на выборах в приоритете

12:23 23.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOСитуация перед выборами президента Узбекистана
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
ЦИК Узбекистана рассказала, какие меры будут предприняты для обеспечения всесторонней безопасности всех участников предстоящих президентских выборов.
ТАШКЕНТ. 23 окт – Sputnik. Президентские выборы в Узбекистане пройдут 24 октября. В стране наступил "день тишины" - ни один из кандидатов не может проводить предвыборную кампанию. Тем временем, Центральная избирательная комиссия страны публикует серию вопросов и ответов об организации голосования. Одной из важных тем в этой серии публикаций является вопрос обеспечения безопасности всей участников избирательного процесса.
"Согласно действующему Избирательному законодательству, обеспечение общественной безопасности, спокойствия граждан, а также предупреждение правонарушения в процессе голосования является первостепенной задачей органов внутренних дел", - говорится в сообщении ЦИК.
В частности, в день накануне выборов все избирательные участки будут полностью проверены с привлечением саперов и взяты под охрану. В день голосования на участках будут дежурить более 53 представителей органов правопорядка и общественности. В их обязанность будет входить контроль за соблюдением карантина и предотвращение различных инцидентов.
Также в день голосования повсеместно будут дежурить пожарные части и бригады скорой помощи. Вокруг каждого избирательного участка будут находиться территориальные инспектора профилактики, военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники дорожно-патрульной службы.
В то же время никому из сотрудников, обеспечивающих безопасность избирателей, не разрешается как-либо вмешиваться в процесс голосования, расспрашивать граждан, за кого они проголосовали, или распространять какие-либо агитационные материалы, подчеркивают в ЦИК.
На избирательных участках также будут соблюдаться меры защиты от коронавирусной инфекции. В частности, каждое помещение будет дезинфицироваться, все члены избирательной комиссии, наблюдатели и сами голосующие обязаны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Если у кого-то из избирателей обнаружится температура выше 37 градусов, он будет голосовать в отдельном помещении в присутствии двух членов ЦИК.
Голосование на участках завершится в 20.00, после чего сразу же начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования станут известны уже к 12.30 на следующий день, 25 октября, уточнили в Центральной избирательной комиссии.
Пресс-конференция в международном медиахолдинге, посвященная прозрачности и открытости предстоящих выборов президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана поучаствовали 421 тысяча граждан
Вчера, 17:33
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