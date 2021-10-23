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Главный санитарный врач: "О локдауне пока речи нет"
Главный санитарный врач: "О локдауне пока речи нет"
Контроль за санитарными нормами на границах усилен как никогда, чтобы не допустить повышения заболеваемости. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T17:21+0500
2021-10-23T17:21+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
баходир юсупалиев
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Главный государственный санитарный врач Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что вопрос о введении режима изоляции в стране не стоит. Такое заявление главный эпидемиолог страны сделал в субботу на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале.По словам медика, еще один способ предотвратить изоляцию – это создание коллективного иммунитета, а самый действенный путь к этому - массовая вакцинация.Прививочная компания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Минздрава, на сегодня использовано почти 25 миллионов доз вакцины.Следует отметить, что на сегодняшний день в стране использована 24 909 801 доза вакцины. Количество заболевших за сутки в стране остается невысоким – 22 октября зарегистрировано 372 новых случая. Общее число заразившихся по стране – 183191 человек.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, баходир юсупалиев

Главный санитарный врач: "О локдауне пока речи нет"

17:21 23.10.2021
© Министерство здравоохранения УзбекистанаБаходир Юсупалиев
Баходир Юсупалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Контроль за санитарными нормами на границах усилен как никогда, чтобы не допустить повышения заболеваемости.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Главный государственный санитарный врач Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что вопрос о введении режима изоляции в стране не стоит. Такое заявление главный эпидемиолог страны сделал в субботу на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале.
"Сегодня и речи нет ни о какой изоляции, мы прилагаем к этому все усилия. Рост числа заболевших в Российской Федерации повышает вероятность увеличения заболеваемости в нашей стране. Однако контроль на наших границах усилен как никогда, въехать в страну из-за границы можно только при наличии отрицательного теста ПЦР, взятого не ранее чем за 72 часа. При отсутствии теста граждане проходят экспресс-тест прямо на границе", - подчеркнул Юсупалиев.
По словам медика, еще один способ предотвратить изоляцию – это создание коллективного иммунитета, а самый действенный путь к этому - массовая вакцинация.
"Если бы мы могли вакцинировать не менее 60 процентов населения, мы смогли бы создать коллективный иммунитет. Тогда никакая изоляция нам угрожать не будет. На данный момент первую дозу вакцины 13 миллионов из 21 миллиона человек, которым показана вакцинация", - сказал Баходир Юсупалиев.
Прививочная компания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Минздрава, на сегодня использовано почти 25 миллионов доз вакцины.
Следует отметить, что на сегодняшний день в стране использована 24 909 801 доза вакцины. Количество заболевших за сутки в стране остается невысоким – 22 октября зарегистрировано 372 новых случая. Общее число заразившихся по стране – 183191 человек.
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