https://uz.sputniknews.ru/20211023/glavnyy-sanitarnyy-vrach-o-lokdaune-poka-rechi-net-21040813.html

Главный санитарный врач: "О локдауне пока речи нет"

Главный санитарный врач: "О локдауне пока речи нет"

Контроль за санитарными нормами на границах усилен как никогда, чтобы не допустить повышения заболеваемости. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T17:21+0500

2021-10-23T17:21+0500

2021-10-23T17:21+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

баходир юсупалиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/07/15138702_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8da3d138c0e656d433d63b6de7ed24d5.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Главный государственный санитарный врач Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что вопрос о введении режима изоляции в стране не стоит. Такое заявление главный эпидемиолог страны сделал в субботу на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии, сообщает пресс-служба Минздрава республики в своем Telegram-канале.По словам медика, еще один способ предотвратить изоляцию – это создание коллективного иммунитета, а самый действенный путь к этому - массовая вакцинация.Прививочная компания в Узбекистане стартовала 1 апреля 2021 года. По данным Минздрава, на сегодня использовано почти 25 миллионов доз вакцины.Следует отметить, что на сегодняшний день в стране использована 24 909 801 доза вакцины. Количество заболевших за сутки в стране остается невысоким – 22 октября зарегистрировано 372 новых случая. Общее число заразившихся по стране – 183191 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/pandemiya-vyyavila-belye-pyatna-v-teorii-immunologii--uchenyy-21022826.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация с коронавирусом в узбекистане, баходир юсупалиев