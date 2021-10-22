https://uz.sputniknews.ru/20211022/pandemiya-vyyavila-belye-pyatna-v-teorii-immunologii--uchenyy-21022826.html

Пандемия выявила "белые пятна" в теории иммунологии — ученый

Пандемия выявила "белые пятна" в теории иммунологии — ученый

Насколько сегодня развита иммунология в Узбекистане и как можно самостоятельно помочь своей иммунной системе — в материале. 22.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-22T13:02+0500

2021-10-22T13:02+0500

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ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. В октябре в Ташкенте и Самарканде прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная 35-летию Института иммунологии и геномики человека АН РУз "Иммунология — основа медицины ХХI века".Ученые из Узбекистана и России обсудили широкий круг актуальных тем и вопросов, среди которых иммунологические аспекты тяжелого течения COVID-19, иммунотерапия коронавирусной инфекции, врожденные ошибки иммунитета, стволовые клетки и многое другое.Как повлияла пандемия COVID-19 на науку иммунологию, а также в каких направлениях сотрудничают узбекские и российские ученые, в интервью Sputnik Узбекистан рассказал доктор биологических наук, профессор, заведующий отделением иммунологии ФГБНУ "Институт экспериментальной медицины" Александр Полевщиков.— Какие главные задачи сегодня стоят перед наукой иммунологией?— Главные задачи остаются неизменными на протяжении уже 140 лет с момента создания иммунологии как науки Луи Пастером. Если коротко, то это изучение механизмов защитных реакций организма человека в норме и при патологии, анализ путей генетической регуляции иммунного ответа. Самостоятельным, но очень важным разделом иммунологии является аллергология, принимая во внимание массовый характер аллергических заболеваний во всех странах мира. Сегодня иммунология проникла во все разделы физиологии и медицины, поэтому часто говорят о взаимодействии иммунной и нервной систем, иммунологии верхних дыхательных путей, кишечника, кожи. Без иммунологии невозможно представить развитие современной медицины.— Как бы Вы оценили развитие иммунологии в Узбекистане?— Замечательно, что в Узбекистане есть столь мощный научный центр и один из флагманов узбекской науки — Институт иммунологии и геномики человека Академии Наук РУз. Созданный 35 лет назад при участии великих ученых, академиков Р.В. Петрова, Р.М. Хаитова и У.А. Арипова, этот институт достойно представляет науку Узбекистана на международной арене, пользуется заслуженным авторитетом у специалистов во всем мире.Работы ученых института связаны и с изучением последствий радиационных воздействий на организм человека, а также поистине уникальными и имеющими всемирное значение работами по генетике иммунного ответа, охватывающими всю Центральную Азию. Коллектив института под руководством директора, академика Тамары Ариповой проводит огромную работу по созданию сети иммунологического мониторинга во всей республике, созданы школы в Самарканде, Бухаре и других городах. На конференции было объявлено о создании филиала института в Самарканде. Так что есть все основания считать, что развитие иммунологии в Узбекистане находится на подъеме.— На конференции было представлено более 70 результатов научных исследований, проведенных учеными из Узбекистана и России. Расскажите о ключевых достижениях.— Наша научная кооперация — это бесценный клад, который обогащает ученых обеих стран. В той или иной степени российские специалисты принимали участие в работах по анализу иммунологических последствий экологической катастрофы Приаралья, ведутся и совместные исследования генетики иммунного ответа. Лидер этого направления — профессор Дилорам Мусаходжаева, имеющая научные связи практически со всеми научными центрами России, работающими по этой проблеме в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Иваново и многих других городах.Уверен, что после этой конференции новые совместные проекты свяжут Институт иммунологии и геномики человека и наш Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.— Есть ли планы по обмену опытом с узбекскими коллегами, повышению их квалификации?— Мы максимально заинтересованы в развитии научных связей. Любая научная кооперация приводит к взаимному обогащению и успехам всех сторон. Мы готовы к самым разных формам научного обмена, в том числе при необходимости готовы поделиться своими наработками в подготовке специалистов-иммунологов высшей квалификации.— Какую роль, на Ваш взгляд, пандемия коронавируса сыграла в развитии иммунологии?— Пандемия COVID-19 стала большим вызовом для человечества. Хочется верить, что тяжелое течение пандемии обратит внимание лидеров разных стран на необходимость масштабных исследований в области иммунологии, вирусологии, совершенствования вакцинных мероприятий. Много лет все иммунологи были уверены, что клиническое использование цитокинов — молекул, регулирующих ход иммунного ответа, — способно исправить и отрегулировать ход защитных реакций при любых заболеваниях. Но пришел COVID-19, а вместе с ним так называемый "цитокиновый шторм", и оказалось, что высокая продукция цитокинов может привести к гибели больного. Это лишний раз показывает, что иммунитет — это только часть физиологии всего организма в целом, и для управления иммунным ответом недостаточно потянуть лишь за одно звено. Нужны новые, физиологически и генетически обоснованные подходы.— Насколько сегодня изучен первичный иммунодефицит, как быстро его можно диагностировать и что о нем необходимо знать?— В основе первичных иммунодефицитов всегда лежат те или иные генетические дефекты, поэтому исследования на стыке двух научных дисциплин, иммунологии и геномики, являются совершенно обоснованными. Постоянно создаются новые методы диагностики этих врожденных нарушений, предлагаются новые методы лечения и коррекции первичных иммунодефицитов.Сейчас диагностика первичных иммунодефицитов уже не представляет большой сложности. И, хотя совершенствование и упрощение диагностики привело к росту числа выявленных первичных иммунодефицитов во всем мире, все равно стоит помнить, что настоящие первичные иммунодефициты — это очень редкие заболевания.— Как, по-вашему, человек может помочь своей иммунной системе самостоятельно? Какой совет вы могли бы дать?— Сразу договоримся: коррекция иммунитета — это дело рук специалистов. Самостоятельное бесконтрольное применение тех или иных препаратов, реклама которых встречается ежедневно во всех СМИ, — плохой путь. К сожалению, реклама и Интернет стали заменять врача, а это очень грустно и в корне неправильно! Попытка самостоятельно "поправить" свой иммунитет, в лучшем случае, не приведет ни к каким ожидаемым результатам, а в худшем — может навредить так, что поставит под угрозу здоровье человека на долгие годы. Поэтому никогда не занимайтесь самолечением! Это на 100% касается вашей иммунной системы!Дело в том, что во сне в кровь выделяются мощнейшие регуляторы работы иммунной системы, которые способны настроить ее так, как ни одна из таблеток! Обратите внимание: как только налаживается сон, в течении многих болезней (особенно ОРВИ) сразу происходит перелом, и пациент идет на поправку. Поэтому достаточный по продолжительности сон можно поставить на первое место в плане заботы о своем иммунитете.И, конечно же, к превосходным стимуляторам иммунитета относятся все те факторы, которые принято объединять понятием "здоровый образ жизни", в том числе сбалансированное питание, регулярные дозированные физические нагрузки, положительные эмоции (чаще смейтесь и улыбайтесь!). Отказ от вредных привычек входит в перечень мер по укреплению иммунитета в обязательном порядке. Ведь иммунитет — это лишь один из компонентов нашего здоровья, и любые меры, направленные на охрану здоровья, укрепляют и его.

https://uz.sputniknews.ru/20210228/Immunitet-i-koronavirus-vrach-o-polze-pandemii-dlya-nauki-16092294.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

здоровье, ученые, пандемия, иммунитет