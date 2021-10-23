https://uz.sputniknews.ru/20211023/kamilov-otnosheniya-mejdu-uzbekistanom-i-rossiey-na-pike-21040478.html

Камилов: отношения между Узбекистаном и Россией на пике

Камилов: отношения между Узбекистаном и Россией на пике

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T16:34+0500

2021-10-23T16:34+0500

2021-10-23T16:34+0500

общество

абдулазиз камилов

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1437/30/14373010_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a37b2e354452c004cebdb76413602462.jpg

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с журналистами заявил, что отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы на будущее, сообщает РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что сотрудничество сегодня включает в себя практически все возможные сферы, от политики до культуры, однако партнерам есть куда двигаться дальше.По словам Камилова, к предстоящему в ноябре визиту президента Узбекистана в Россию готовится большой пакет документов экономического и гуманитарного характера. Планируется проведение межрегионального форума, однако в связи с пандемией многие мероприятия пройдут в онлайн-формате.На встрече с журналистами глава МИД Узбекистана также опроверг возможность размещения в стране военного контингента США или беженцев из Афганистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-ne-planiruet-prinimat-afganskix-bejentsev--kamilov-21035070.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абдулазиз камилов, узбекистан