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Камилов: отношения между Узбекистаном и Россией на пике
Камилов: отношения между Узбекистаном и Россией на пике
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T16:34+0500
2021-10-23T16:34+0500
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общество
абдулазиз камилов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с журналистами заявил, что отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы на будущее, сообщает РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что сотрудничество сегодня включает в себя практически все возможные сферы, от политики до культуры, однако партнерам есть куда двигаться дальше.По словам Камилова, к предстоящему в ноябре визиту президента Узбекистана в Россию готовится большой пакет документов экономического и гуманитарного характера. Планируется проведение межрегионального форума, однако в связи с пандемией многие мероприятия пройдут в онлайн-формате.На встрече с журналистами глава МИД Узбекистана также опроверг возможность размещения в стране военного контингента США или беженцев из Афганистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-ne-planiruet-prinimat-afganskix-bejentsev--kamilov-21035070.html
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абдулазиз камилов, узбекистан
Камилов: отношения между Узбекистаном и Россией на пике
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik
. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на встрече с журналистами заявил, что отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией в настоящий момент находятся на пике своего развития, но есть резервы на будущее, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня отношения между Узбекистаном и Россией находятся на самом пике своего развития. За 30 лет мы не имели настолько широкого взаимодействия и такой всеобъемлющей программы двустороннего сотрудничества", - сказал глава МИД.
Дипломат подчеркнул, что сотрудничество сегодня включает в себя практически все возможные сферы, от политики до культуры, однако партнерам есть куда двигаться дальше.
"Но в тоже время остается еще больший потенциал неиспользованный. Резервы. Значит, еще есть возможность двигаться дальше, будем укреплять наши отношения. Это приятно", - заявил он.
По словам Камилова, к предстоящему в ноябре визиту президента Узбекистана в Россию готовится большой пакет документов экономического и гуманитарного характера. Планируется проведение межрегионального форума, однако в связи с пандемией многие мероприятия пройдут в онлайн-формате.
"Огромные возможности откроются после достижения договоренностей сфере научно – технического сотрудничества, военно-технического сотрудничества. Реализация всех этих договоренностей откроет не просто новую страницу, а очень серьезных этап в узбекско-российских отношениях", - сказал Камилов.
На встрече с журналистами глава МИД Узбекистана также опроверг возможность размещения в стране военного контингента США или беженцев из Афганистана.