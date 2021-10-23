https://uz.sputniknews.ru/20211023/moldova-lishitsya-gaza-esli-ne-priznaet-dolg-pered-gazpromom-21042614.html

Молдова лишится газа, если не признает долг перед "Газпромом"

Молдова лишится газа, если не признает долг перед "Газпромом"

Молдова не признаёт долг в 709 миллионов долларов за газ перед Россией и просит продлить контракт до декабря. В "Газпроме" грозят приостановить поставки. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

поставки

молдова

газ

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Сложная ситуация с поставками газа в Молдову сложилась по вине властей республики, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.По его словам, основной долг за поставленный газ перед компанией составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей, общая сумма задолженности достигла 709 миллионов.По его словам, вина за сложившуюся ситуацию целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей с ее стороны за российский газ. При этом, отметил он, "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа при условия полного погашения задолженности.При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдовы ликвидировать предприятие "Молдова-газ", на котором висят долги Молдовы "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", — подчеркнул он.Контракт о поставках газа из России в Молдову завершился 30 сентября. Теперь российское топливо для Кишинева стоит 790 долларов за тысячу кубометров вместо 220-230 по предыдущему договору. Ранее премьер и президент республики отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" о новом контракте.

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поставки, молдова, газ