https://uz.sputniknews.ru/20211023/nabor-pervyx-10-tysyach-rabotnikov-dlya-rossii-nabiraet-oboroty-21038210.html

Набор первых 10 тысяч работников для России набирает обороты

Набор первых 10 тысяч работников для России набирает обороты

Для проведения процедур, необходимых для въезда трудовых мигрантов в РФ, в Узбекистане работают российские медики и специалисты МВД. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T12:43+0500

2021-10-23T12:43+0500

2021-10-23T12:43+0500

миграция

узбекистан

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Пилотный проект по привлечению в Российскую Федерацию граждан Узбекистана для работы в области строительства набирает обороты. В проекте участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации, сообщает Посольство России в Узбекистане в своем Telegram-канале.Инициатива предусматривает организованный набор 10 тысяч узбекистанских рабочих для трудоустройства на строительных объектах в России. По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине. В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса.Российские специалисты тесно сотрудничают с Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана и официальным представительством в республике ГБУ "Многофункциональный миграционный центр".Пилотный проект планируется реализовать до середины 2022 года.Соглашение между двумя странами об организованном наборе работников действует с 2017 года. По данным миграционного ведомства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/skolko-uzbekistantsev-vozmut-na-kosmicheskuyu-rabotu-v-rossii-20830197.html

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узбекистан, трудовая миграция