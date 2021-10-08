https://uz.sputniknews.ru/20211008/skolko-uzbekistantsev-vozmut-na-kosmicheskuyu-rabotu-v-rossii-20830197.html
Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России
Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России
Ранее в Минстрое РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T16:10+0500
2021-10-08T16:10+0500
2021-10-08T16:10+0500
общество
мигранты
стройка
трудовые мигранты
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
космодром "восточный"
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.В конце июля на строительные работы на космодром Восточный в Амурской области отправились около 140 узбекистанцев. Накануне — еще около сотни.Оргнабор был осуществлен по оглашению между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие". "Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берет на себя российский работодатель", — добавили в агентстве.Напомним: в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана российские стройки в рамках оргнабора. Согласно документу, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесено в Узбекистан — это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт". Все затраты лягут на заказчиков.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskix-migrantov-jdut-kosmicheskie-perspektivy-v-rossii-20805028.html
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мигранты, стройка, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, космодром "восточный"
Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России
Ранее в Минстрое РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.
Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
"Я сейчас точную цифру не помню, но где-то около 1 тысячи человек они заявили на текущий период среди этого пилота на 10 тысяч. Там на две организации — и ПСО "Казань" и "Крокус", который ведет строительство аэропортового комплекса на космодроме", — отметил Файзуллин.
В конце июля на строительные работы на космодром Восточный в Амурской области отправились
около 140 узбекистанцев.
Накануне — еще около сотни.
"Из Ташкента и Самарканда 107 граждан республики, успешно прошедших конкурс и медицинское обследование, вылетели для работы на строительных площадках космодрома в Амурской области России", — говорится в сообщении
Агентства по внешней миграции.
Оргнабор был осуществлен по оглашению между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие".
"Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берет на себя российский работодатель", — добавили в агентстве.
Напомним: в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана российские стройки в рамках оргнабора.
Согласно документу, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесено в Узбекистан — это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт". Все затраты лягут на заказчиков.