https://uz.sputniknews.ru/20211008/skolko-uzbekistantsev-vozmut-na-kosmicheskuyu-rabotu-v-rossii-20830197.html

Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России

Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России

Ранее в Минстрое РФ расписали объем рабочей силы по компаниям, которые строят не только жилье, но и инфраструктурные объекты, включая космодром Восточный. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T16:10+0500

2021-10-08T16:10+0500

2021-10-08T16:10+0500

общество

мигранты

стройка

трудовые мигранты

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

космодром "восточный"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/08/20830430_0:155:2959:1819_1920x0_80_0_0_98345220624ae4bc8f45c3a5e2e09dcb.jpg

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный.Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.В конце июля на строительные работы на космодром Восточный в Амурской области отправились около 140 узбекистанцев. Накануне — еще около сотни.Оргнабор был осуществлен по оглашению между агентством и российским ООО "Поволжское строительное предприятие". "Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой берет на себя российский работодатель", — добавили в агентстве.Напомним: в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана российские стройки в рамках оргнабора. Согласно документу, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесено в Узбекистан — это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт". Все затраты лягут на заказчиков.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekskix-migrantov-jdut-kosmicheskie-perspektivy-v-rossii-20805028.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты, стройка, трудовые мигранты, агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, космодром "восточный"