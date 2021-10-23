https://uz.sputniknews.ru/20211023/shomurodov-posle-porajeniya-povel-sebya-gramotno-i-uvajitelno-21038362.html

Шомуродов после поражения повел себя "грамотно и уважительно"

Шомуродов после поражения повел себя "грамотно и уважительно"

Российский вратарь поблагодарил Элдора Шомуродова за красивый поступок после матча. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T13:05+0500

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спорт

футбол

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Вратарь "Будё-Глимта", россиянин Никита Хайкин рассказал о поступке Элдора Шомуродова после проигрыша итальянского клуба в третьем туре Лиги конференций, сообщает Газета.ru.В состязании римские "волки" проиграли норвежцам со счетом 6:1.Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/glavnyy-trener-italyanskoy-romy-opisal-shomurodova-odnim-slovom-20442470.html

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футбол, элдор шомуродов