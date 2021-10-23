https://uz.sputniknews.ru/20211023/shomurodov-posle-porajeniya-povel-sebya-gramotno-i-uvajitelno-21038362.html
Шомуродов после поражения повел себя "грамотно и уважительно"
Шомуродов после поражения повел себя "грамотно и уважительно"
Российский вратарь поблагодарил Элдора Шомуродова за красивый поступок после матча. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T13:05+0500
2021-10-23T13:05+0500
2021-10-23T13:15+0500
спорт
футбол
элдор шомуродов
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Вратарь "Будё-Глимта", россиянин Никита Хайкин рассказал о поступке Элдора Шомуродова после проигрыша итальянского клуба в третьем туре Лиги конференций, сообщает Газета.ru.В состязании римские "волки" проиграли норвежцам со счетом 6:1.Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/glavnyy-trener-italyanskoy-romy-opisal-shomurodova-odnim-slovom-20442470.html
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футбол, элдор шомуродов
Шомуродов после поражения повел себя "грамотно и уважительно"
13:05 23.10.2021 (обновлено: 13:15 23.10.2021)
Российский вратарь поблагодарил Элдора Шомуродова за красивый поступок после матча.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik.
Вратарь "Будё-Глимта", россиянин Никита Хайкин рассказал о поступке Элдора Шомуродова после проигрыша итальянского клуба в третьем туре Лиги конференций, сообщает Газета.ru
.
В состязании римские "волки" проиграли норвежцам со счетом 6:1.
"Хочу сказать спасибо Эльдору Шомуродову, который очень грамотно и уважительно повел себя после игры. Ребята хотели у многих игроков "Ромы" попросить поменяться футболками. Но понимали, что после такого поражения будет тяжело это сделать. Поэтому я поговорил с Эльдором и вот он вынес ребятам пару маек", — рассказал Хайкин.
Напомним: в августе Шомуродов подписал контракт с "Ромой" на пять лет. Узбекистанец теперь играет за "волков" под номером 14.
До этого 26-летний спортсмен был в команде ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м.
Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 миллиона евро. В сезоне-2020/2021 узбекский нападающий провел 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.