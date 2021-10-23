https://uz.sputniknews.ru/20211023/v-uzbekistane-proshla-yarmarka-mednyx-remesel-21042298.html
В Узбекистане прошла ярмарка медных ремесел
В Узбекистане прошла ярмарка медных ремесел
Местные и зарубежные производители представили на выставке национальные изделия из меди. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T18:56+0500
2021-10-23T18:56+0500
2021-10-23T18:56+0500
общество
ташкент
ярмарка
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Министерстве инновационного развития 22 октября прошла ярмарка "Медные ремесла", сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.Цель ярмарки – стимулирование производства изделий из меди с высокой добавленной стоимостью, развитие национальных ремесел и народных промыслов, сохранение богатого культурного наследия и исторических традиций узбекского народа, отмечается в сообщении.Развитие народных промыслов призвано также помочь решить проблему безработицы, особенно среди молодежи.Участниками ярмарки стали местные и зарубежные производители, представившие различные национальные изделия из меди.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/v-kokande-proydet-ii-mejdunarodnyy-festival-prikladnogo-iskusstva-19618429.html
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ташкент, ярмарка, министерство инновационного развития узбекистана
В Узбекистане прошла ярмарка медных ремесел
Местные и зарубежные производители представили на выставке национальные изделия из меди.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. В Министерстве инновационного развития 22 октября прошла ярмарка "Медные ремесла", сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
Цель ярмарки – стимулирование производства изделий из меди с высокой добавленной стоимостью, развитие национальных ремесел и народных промыслов, сохранение богатого культурного наследия и исторических традиций узбекского народа, отмечается в сообщении.
Развитие народных промыслов призвано также помочь решить проблему безработицы, особенно среди молодежи.
Участниками ярмарки стали местные и зарубежные производители, представившие различные национальные изделия из меди.