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Военные ОДКБ уничтожили условных "боевиков"
Военные ОДКБ уничтожили условных "боевиков"
В Таджикистане завершились учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Военнослужащие стран ОДКБ успешно ликвидировали условных "боевиков", прорвавшихся к границе из Афганистана. Таков сценарий, завершившихся накануне вблизи таджикско-афганской границы.Военные маневры "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" стартовали 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Участие в них принимали 4 тысячи военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также более 500 единиц военной техники.По словам Генсека ОДКБ Станислава Зася, в ходе учений военнослужащие и правоохранительные органы продемонстрировали свой профессионализм и готовность отражать внешние угрозы, передает Sputnik Армения.Учения "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" проводились на полигоне "Харбмайдон" с 18 по 23 октября. Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-tadjikistane-otrabatyvayut-voennye-deystviya-na-sluchay-xudshego-stsenariya-na-granitse-20956934.html
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Военные ОДКБ уничтожили условных "боевиков"

15:51 23.10.2021 (обновлено: 15:52 23.10.2021)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Военнослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
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В Таджикистане завершились учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Военнослужащие стран ОДКБ успешно ликвидировали условных "боевиков", прорвавшихся к границе из Афганистана. Таков сценарий, завершившихся накануне вблизи таджикско-афганской границы.
Военные маневры "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" стартовали 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Участие в них принимали 4 тысячи военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также более 500 единиц военной техники.
По словам Генсека ОДКБ Станислава Зася, в ходе учений военнослужащие и правоохранительные органы продемонстрировали свой профессионализм и готовность отражать внешние угрозы, передает Sputnik Армения.
"На этих учениях мы не отрабатывали войну с Афганистаном, напротив, государства ОДКБ выступают за мирный, процветающий Афганистан, свободный от войны, терроризма и наркотиков, где люди живут и строят свою жизнь. Здесь отрабатывались вопросы уничтожения террористических групп, которые реально существуют и являются угрозой как для наших стран, так и для самого Афганистана", - подчеркнул глава организации.
Учения "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" проводились на полигоне "Харбмайдон" с 18 по 23 октября. Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.
Военнослужащие на оперативно-стратегических учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
Общество
В Таджикистане отрабатывают военные действия на случай худшего сценария на границе
18 октября, 20:07
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