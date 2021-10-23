https://uz.sputniknews.ru/20211023/voennye-odkb-unichtojili-uslovnyx-boevikov-21040262.html

Военные ОДКБ уничтожили условных "боевиков"

Военные ОДКБ уничтожили условных "боевиков"

В Таджикистане завершились учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Военнослужащие стран ОДКБ успешно ликвидировали условных "боевиков", прорвавшихся к границе из Афганистана. Таков сценарий, завершившихся накануне вблизи таджикско-афганской границы.Военные маневры "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" стартовали 18 октября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2021". Участие в них принимали 4 тысячи военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также более 500 единиц военной техники.По словам Генсека ОДКБ Станислава Зася, в ходе учений военнослужащие и правоохранительные органы продемонстрировали свой профессионализм и готовность отражать внешние угрозы, передает Sputnik Армения.Учения "Эшелон", "Поиск" и "Взаимодействие" проводились на полигоне "Харбмайдон" с 18 по 23 октября. Напомним, в августе этого года здесь же уже были организованы совместные маневры российских, таджикских и узбекских военнослужащих.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/v-tadjikistane-otrabatyvayut-voennye-deystviya-na-sluchay-xudshego-stsenariya-na-granitse-20956934.html

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