День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. День тишины в преддверии президентских выборов в Узбекистане прошел без нарушений.Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии республики.Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов). В соответствии с нормативными документами, в нынешнюю избирательную кампанию материалы предвыборной агитации, размещенные до дня тишины в зданиях, сооружениях и других местах, не подлежат обязательному изъятию. Информационные материалы ЦИК, содержащие сведения об автобиографических данных кандидатов и их предвыборных программах, не являются материалами предвыборной агитации.Выборы главы государства стартовали в воскресенье, 24 октября. Сегодня граждане решат, кто станет президентом страны на пять лет.Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.
Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов).
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. День тишины в преддверии президентских выборов в Узбекистане прошел без нарушений.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии республики.
Что такое день тишины
После внесения поправок в законодательство в 2015 году на выборах главы Узбекистана действует день тишины, предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию. Он начался в полночь субботы.
"В день тишины жалоб и сигналов о каких-либо нарушениях не поступало, фактов агитации не зафиксировано", — сказал представитель ЦИК.
Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов).
В соответствии с нормативными документами, в нынешнюю избирательную кампанию материалы предвыборной агитации, размещенные до дня тишины в зданиях, сооружениях и других местах, не подлежат обязательному изъятию.
Информационные материалы ЦИК, содержащие сведения об автобиографических данных кандидатов и их предвыборных программах, не являются материалами предвыборной агитации.
Выборы главы государства стартовали в воскресенье, 24 октября. Сегодня граждане решат, кто станет президентом страны на пять лет.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.