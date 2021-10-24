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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/den-tishiny-pered-vyborami-prezidenta-uzbekistana-proshel-bez-narusheniy--tsik-21045856.html
День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК
День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК
Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов). 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. День тишины в преддверии президентских выборов в Узбекистане прошел без нарушений.Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии республики.Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов). В соответствии с нормативными документами, в нынешнюю избирательную кампанию материалы предвыборной агитации, размещенные до дня тишины в зданиях, сооружениях и других местах, не подлежат обязательному изъятию. Информационные материалы ЦИК, содержащие сведения об автобиографических данных кандидатов и их предвыборных программах, не являются материалами предвыборной агитации.Выборы главы государства стартовали в воскресенье, 24 октября. Сегодня граждане решат, кто станет президентом страны на пять лет.Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК

08:32 24.10.2021 (обновлено: 10:09 24.10.2021)
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов).
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. День тишины в преддверии президентских выборов в Узбекистане прошел без нарушений.
Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии республики.
Что такое день тишины

После внесения поправок в законодательство в 2015 году на выборах главы Узбекистана действует день тишины, предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию. Он начался в полночь субботы.

"В день тишины жалоб и сигналов о каких-либо нарушениях не поступало, фактов агитации не зафиксировано", — сказал представитель ЦИК.

Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов).
В соответствии с нормативными документами, в нынешнюю избирательную кампанию материалы предвыборной агитации, размещенные до дня тишины в зданиях, сооружениях и других местах, не подлежат обязательному изъятию.
Информационные материалы ЦИК, содержащие сведения об автобиографических данных кандидатов и их предвыборных программах, не являются материалами предвыборной агитации.
Выборы главы государства стартовали в воскресенье, 24 октября. Сегодня граждане решат, кто станет президентом страны на пять лет.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
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