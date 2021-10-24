https://uz.sputniknews.ru/20211024/den-tishiny-pered-vyborami-prezidenta-uzbekistana-proshel-bez-narusheniy--tsik-21045856.html

День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК

День тишины перед выборами президента Узбекистана прошел без нарушений – ЦИК

Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов). 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T08:32+0500

2021-10-24T08:32+0500

2021-10-24T10:09+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. День тишины в преддверии президентских выборов в Узбекистане прошел без нарушений.Об этом РИА Новости сообщил представитель Центральной избирательной комиссии республики.Согласно местному законодательству, за нарушение режима дня тишины грозит штраф в размере от 50 до 100 БРВ (от 1 260 до 2 520 долларов). В соответствии с нормативными документами, в нынешнюю избирательную кампанию материалы предвыборной агитации, размещенные до дня тишины в зданиях, сооружениях и других местах, не подлежат обязательному изъятию. Информационные материалы ЦИК, содержащие сведения об автобиографических данных кандидатов и их предвыборных программах, не являются материалами предвыборной агитации.Выборы главы государства стартовали в воскресенье, 24 октября. Сегодня граждане решат, кто станет президентом страны на пять лет.Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш", УзЛиДеП, Народно-демократическая и "Адолат" — зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов. Среди них — действующий президент Шавкат Мирзиёев.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента