Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция

Наблюдатели от СНГ поражены активностью избирателей в Узбекистане

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По данным на 11.00 по ташкентскому времени, в голосовании уже приняли участие 6 669 552 гражданина или 33,6% от всего электората. На многих избирательных участках явка достигла 50%.

В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках.

"Меня поразила активность граждан, в частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования. Это очень высокий показатель. Те сведения, которые нам прислали из других регионов республики, также свидетельствуют о том, что избиратели активно принимают участие в выборах", — рассказал руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода.

Он также признался, что в процессе наблюдения фактически нет ограничений. По правилам, наблюдатели должны осуществлять свои функции, соблюдая нейтралитет и принцип невмешательства в дела избирательной комиссии.

"Мы должны вести свои наблюдения беспристрастно. В ходе нашей миссии мы успели поговорить с местными наблюдателями, а также представителями политических партий, которые выдвигали своих кандидатов. Об ущемлении прав никто из них не говорил", — заключил делегат.

Выборы уже можно признать состоявшимися, так как в них приняли участие более трети избирателей.

