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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Узбекистан 24 октября выбирает президента республики. За главный пост борются пять кандидатов, представляющих все парламентские партии страны. За ходом... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T08:01+0500
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выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
голосование
наблюдатели
выборы президента
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узбекистан, голосование, наблюдатели, выборы президента, новый онлайн для белой редактуры
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан

Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция

08:01 24.10.2021 (обновлено: 09:50 24.10.2021)
Узбекистан 24 октября выбирает президента республики. За главный пост борются пять кандидатов, представляющих все парламентские партии страны. За ходом голосования, результатами и оценками наблюдателей следите в нашей текстовой трансляции.
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15:08 24.10.2021
Узбекистанцам не все равно, кого изберут президентом страны — Сергей Лебедев
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев оценил проходящие в Узбекистане президентские выборы. Он подчеркнул, что сейчас вся республика претерпевает позитивные изменения, которые проявляются и на ходе голосования.

"Мы наблюдаем высокую явку. На некоторых участках очереди начинаются на улице. Это говорит о том, что людям не все равно, кого избирать главой государства", — отметил Лебедев.

По его словам, эти президентские выборы отличаются еще большей открытостью и доступностью, высокой организованностью и хорошим техническим оснащением.
14:46 24.10.2021
В Москве на выборах президента Узбекистана аншлаг
Несколько тысяч узбекистанцев пришли в воскресный и довольно холодный день к посольству республики, чтобы принять участие в президентских выборах. На улице перед зданием дипмиссии выстроилась внушительная очередь, но все граждане соблюдают масочный режим и другие необходимые санитарные нормы.
14:24 24.10.2021
А вот так голосуют на выборах президента Узбекистана в Казахстане
14:08 24.10.2021
День выборов – хороший повод вспомнить о пути развития этого общественного института
Предлагаем вам несколько занимательных фактов из истории избирательного процесса в Узбекистане.
Факт первый:
Интересные факты из истории выборов в Узбекистане - Sputnik Узбекистан
© Sputnik
13:19 24.10.2021
Такое редко встретишь в СНГ: Кобицкий удивлен узбекской молодежью
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий - Sputnik Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий в ходе своей наблюдательной миссии отметил серьезную активность молодежи.

"Несмотря на то, что молодежь любит поспать подольше, с 9 утра на некоторых участках мы уже наблюдали очереди из молодых избирателей. Это несвойственно для многих стран нашего Содружества. Девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и галстуках — такое нельзя не заметить", — подчеркнул Кобицкий.

Кроме того, как отметил делегат, практически на всех участках обеспечена доступная среда. На некоторых УИК — до ста заявлений было на надомное голосование. Все члены избирательной комиссии подтверждают, что у них есть возможность своими силами обойти дома этих людей.
13:01 24.10.2021
12:47 24.10.2021
Наблюдатели от СНГ поражены активностью избирателей в Узбекистане
Руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода - Sputnik Узбекистан
© Рамиз Бахтияров
По данным на 11.00 по ташкентскому времени, в голосовании уже приняли участие 6 669 552 гражданина или 33,6% от всего электората. На многих избирательных участках явка достигла 50%.
В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках.

"Меня поразила активность граждан, в частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования. Это очень высокий показатель. Те сведения, которые нам прислали из других регионов республики, также свидетельствуют о том, что избиратели активно принимают участие в выборах", — рассказал руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода.

Он также признался, что в процессе наблюдения фактически нет ограничений. По правилам, наблюдатели должны осуществлять свои функции, соблюдая нейтралитет и принцип невмешательства в дела избирательной комиссии.
"Мы должны вести свои наблюдения беспристрастно. В ходе нашей миссии мы успели поговорить с местными наблюдателями, а также представителями политических партий, которые выдвигали своих кандидатов. Об ущемлении прав никто из них не говорил", — заключил делегат.
Выборы уже можно признать состоявшимися, так как в них приняли участие более трети избирателей.
12:38 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана можно считать состоявшимися: проголосовало более трети избирателей — ЦИК
11:46 24.10.2021
В Узбекистане впервые смогут проголосовать осужденные за нетяжкие преступления
Правом голоса смогут воспользоваться 8 203 избирателя, находящиеся в настоящее время под стражей и местах лишения свободы.
Согласно избирательному законодательству, за 60 дней до выборов были созданы в общей сложности 18 избирательных участков для голосования избирателей в местах содержания под стражей и лишения свободы. На них организован доступ для всех кандидатов в президенты, а также для наблюдателей.
11:33 24.10.2021
Явка на выборах президента Узбекистана на 9.00 составила 12,3% — ЦИК
Активнее всего голосуют Ферганская (16,9%), Андижанская (16,1%), а также Наманганская области (14,9%). Наименее активны избиратели столицы: в Ташкенте явка на утро всего 7,2%.
Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие более одной трети избирателей.
11:21 24.10.2021
11:04 24.10.2021
10:32 24.10.2021
Шавкат Мирзиёев вместе со своей семьей проголосовал на выборах президента
Шавкат Мирзиёев во время голосования - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Действующий глава государства и один из пяти кандидатов в президенты Шавкат Мирзиёев проголосовал вместе со своей семьей на 59-м участке в махалле "Алишер Навои" Мирзо-Улугбекского района Ташкента.
Шавкат Мирзиеёв проголосовал на выборах - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ранее свой голос отдал другой претендент на президентское кресло — лидер Экологической партии Нарзулло Обломуродов.
10:27 24.10.2021
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
10:25
10:27 24.10.2021
Миссия МПА СНГ на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ
10:12
10:12 24.10.2021
Кандидат в президенты, председатель Экологической партии Узбекистана Нарзулло Обломуродов проголосовал на 579-м избирательном участке в Ташкенте.
09:24 24.10.2021
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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09:22
08:39 24.10.2021
08:17 24.10.2021
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В Узбекистане начались выборы президента: главное
08:09
00:54 24.10.2021
В Узбекистане открылись избирательные участки.
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По всей республике в 8.00 по местному времени открылись свыше 10 тысяч избирательных участков. Граждане республики выбирают президента страны.
Голосование проходит с учетом строгих санитарно-эпидемиологических норм. Все избиратели и члены комиссий, а также наблюдатели, обязаны носить средства индивидуальной защиты и проходить термометрию. Если у кого-то будет выявлены симптомы болезни, он сможет проголосовать в отдельной кабинке, в медучреждении или на дому.
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