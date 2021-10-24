Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция

"Мы наблюдаем высокую явку. На некоторых участках очереди начинаются на улице. Это говорит о том, что людям не все равно, кого избирать главой государства", — отметил Лебедев.
"Несмотря на то, что молодежь любит поспать подольше, с 9 утра на некоторых участках мы уже наблюдали очереди из молодых избирателей. Это несвойственно для многих стран нашего Содружества. Девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и галстуках — такое нельзя не заметить", — подчеркнул Кобицкий.
"Меня поразила активность граждан, в частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования. Это очень высокий показатель. Те сведения, которые нам прислали из других регионов республики, также свидетельствуют о том, что избиратели активно принимают участие в выборах", — рассказал руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода.