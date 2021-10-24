https://uz.sputniknews.ru/20211024/est-interesnye-osobennosti-nablyudateli-sng-otsenili-xod-golosovaniya-v-uzbekistane-21067830.html
Есть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
Есть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
Миссия наблюдателей от СНГ позитивно оценивает избирательную кампанию, отмечая, насколько Узбекистан продвинулся в политическом процессе. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T21:04+0500
2021-10-24T21:04+0500
2021-10-24T21:04+0500
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узбекистан
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снг
голосование
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Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выделил высокую активность местной молодежи, что не типично для большинства стран СНГ.Также Кобицкий отметил коронавирусную особенность этой кампании: отсутствие шторок в кабинках для голосования на некоторых участках."Это не считается нарушением, зато в условиях пандемии это очень правильная мера, помогающая снизить риск заражения", — пояснил он.Кроме того, делегат отметил высокую организованность. Так, на многих участках более ста избирателей написали заявление о голосовании на дому и все эти адреса были пройдены. Кроме того, созданы необходимые условия для маломобильных граждан. В свою очередь руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода подчеркнул открытый характер кампании, а также отличные условия для кандидатов, избирателей и наблюдателей.Подробнее об оценке международных наблюдателей смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ekspert-iz-rf-o-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-yavka-izbirateley-sostavila-pochti-50-21057575.html
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узбекистан, выборы, снг, голосование
Есть интересные особенности: наблюдатели СНГ оценили ход голосования в Узбекистане
Миссия наблюдателей от СНГ позитивно оценивает избирательную кампанию, отмечая, насколько Узбекистан продвинулся в политическом процессе.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий выделил высокую активность местной молодежи, что не типично для большинства стран СНГ.
"Несмотря на то, что молодежь любит поспать подольше, с 9 утра на некоторых участках мы уже наблюдали очереди из молодых избирателей. Это несвойственно для многих стран нашего Содружества. Девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и галстуках. Это нельзя не заметить", — отметил он.
Также Кобицкий отметил коронавирусную особенность этой кампании: отсутствие шторок в кабинках для голосования на некоторых участках.
"Это не считается нарушением, зато в условиях пандемии это очень правильная мера, помогающая снизить риск заражения", — пояснил он.
Кроме того, делегат отметил высокую организованность. Так, на многих участках более ста избирателей написали заявление о голосовании на дому и все эти адреса были пройдены. Кроме того, созданы необходимые условия для маломобильных граждан.
В свою очередь руководитель группы международных наблюдателей ОТ МПА СНГ Махмадали Ватанзода подчеркнул открытый характер кампании, а также отличные условия для кандидатов, избирателей и наблюдателей.
"Ни я, ни мои коллеги не получали обращений об ущемлении прав избирателей. Меня очень удивила активность граждан, особенно молодежи. Это очень показательный фактор", — признался Ватанзода.
Подробнее об оценке международных наблюдателей смотрите в нашем видео.