https://uz.sputniknews.ru/20211024/ekspert-iz-rf-o-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-yavka-izbirateley-sostavila-pochti-50-21057575.html

Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"

Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"

По словам председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T15:30+0500

2021-10-24T15:30+0500

2021-10-24T15:36+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

президентские выборы в узбекистане

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин поделился мнением с корреспондентом Sputnik Узбекистан о ситуации на избирательных участках в день президентских выборов. По словам эксперта, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным требованиям. "Ближе к обеду явка избирателей составила почти 50%. Многие из них отмечали, что в стране происходят коренные изменения. Я, как человек, который раньше тоже бывал в Узбекистане, могу сказать, что действительно, в стране на самом деле проходят коренные преобразования", — сказал Мухаметшин. Кроме того, процессы, которые происходят сегодня в Узбекистане, не могут идти изолированно. В этом плане большую поддержку республике оказывает Россия. Так, по мнению зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. "Яркий пример – торговый оборот между Узбекистаном и РФ. Несмотря на пандемийные ограничения, за 10 месяцев этого года торговля между нашими странами увеличилась на 18%", — заключил делегат от МПА СНГ Фарит Мухаметшин.В Узбекистане стартовали президентские выборы. Избирательные участки открыты для голосования граждан во всех регионах республики и будут работать до 20.00 по местному времени.Ранее сообщалось, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.За ходом проведения президентских выборов можно понаблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html

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узбекистан, президентские выборы в узбекистане, мнение эксперта