Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ekspert-iz-rf-o-vyborax-prezidenta-v-uzbekistane-yavka-izbirateley-sostavila-pochti-50-21057575.html
Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
По словам председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T15:30+0500
2021-10-24T15:36+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
президентские выборы в узбекистане
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21055341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3557108c566c85399764e34f2a132023.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин поделился мнением с корреспондентом Sputnik Узбекистан о ситуации на избирательных участках в день президентских выборов. По словам эксперта, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным требованиям. "Ближе к обеду явка избирателей составила почти 50%. Многие из них отмечали, что в стране происходят коренные изменения. Я, как человек, который раньше тоже бывал в Узбекистане, могу сказать, что действительно, в стране на самом деле проходят коренные преобразования", — сказал Мухаметшин. Кроме того, процессы, которые происходят сегодня в Узбекистане, не могут идти изолированно. В этом плане большую поддержку республике оказывает Россия. Так, по мнению зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. "Яркий пример – торговый оборот между Узбекистаном и РФ. Несмотря на пандемийные ограничения, за 10 месяцев этого года торговля между нашими странами увеличилась на 18%", — заключил делегат от МПА СНГ Фарит Мухаметшин.В Узбекистане стартовали президентские выборы. Избирательные участки открыты для голосования граждан во всех регионах республики и будут работать до 20.00 по местному времени.Ранее сообщалось, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.За ходом проведения президентских выборов можно понаблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21055341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a33ced6252df48aa92bdbeb3152ee95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, президентские выборы в узбекистане, мнение эксперта

Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"

15:30 24.10.2021 (обновлено: 15:36 24.10.2021)
© Рамиз БахтияровФарит Мухаметшин - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Фарит Мухаметшин - Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Рамиз Бахтияров
Эксклюзив
По словам председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным требованиям.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по международным делам Фарит Мухаметшин поделился мнением с корреспондентом Sputnik Узбекистан о ситуации на избирательных участках в день президентских выборов.
По словам эксперта, процесс проведения выборов в стране соответствует необходимым международным требованиям.
"Ближе к обеду явка избирателей составила почти 50%. Многие из них отмечали, что в стране происходят коренные изменения. Я, как человек, который раньше тоже бывал в Узбекистане, могу сказать, что действительно, в стране на самом деле проходят коренные преобразования", — сказал Мухаметшин.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:33
Кроме того, процессы, которые происходят сегодня в Узбекистане, не могут идти изолированно. В этом плане большую поддержку республике оказывает Россия. Так, по мнению зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. "Яркий пример – торговый оборот между Узбекистаном и РФ. Несмотря на пандемийные ограничения, за 10 месяцев этого года торговля между нашими странами увеличилась на 18%", — заключил делегат от МПА СНГ Фарит Мухаметшин.
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33
В Узбекистане стартовали президентские выборы. Избирательные участки открыты для голосования граждан во всех регионах республики и будут работать до 20.00 по местному времени.
Ранее сообщалось, что выборы президента Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по ташкентскому времени составила 33,6% при необходимых 33%.
За ходом проведения президентских выборов можно понаблюдать в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:30Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
14:33Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
13:33Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:26Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
12:59Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
12:46Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
12:44Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
12:42На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
12:32"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
12:27Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
11:58Явка избирателей на выборах президента Узбекистана
11:55Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
11:24Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах
11:11Китай отомстил Западу за свою принцессу
11:11Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
10:56Россия в 2022 году может остаться без урожая
10:34Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:25Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
10:12На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ