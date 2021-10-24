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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html
Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
Напомним, что явка избирателей уже превысила 33%. Выборы признаны состоявшимися. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:59+0500
2021-10-24T12:59+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят с высокой явкой, открыто и демократично, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.По его словам, пока никаких нарушений не было выявлено, жалоб от местных наблюдателей не поступало.Лебедев добавил, что "наблюдатели нигде не чувствовали препятствий в своей работе" и для сомнений в демократичности выборов нет оснований.По данным ЦИК, явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%. На избирательные участки пришло 6 669 552 человека.В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.Таким образом, текущие выборы в Узбекистане признаны состоявшимися.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане

12:59 24.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Напомним, что явка избирателей уже превысила 33%. Выборы признаны состоявшимися.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят с высокой явкой, открыто и демократично, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
По его словам, пока никаких нарушений не было выявлено, жалоб от местных наблюдателей не поступало.
Лебедев добавил, что "наблюдатели нигде не чувствовали препятствий в своей работе" и для сомнений в демократичности выборов нет оснований.
Также глава Исполкома СНГ отметил отсутствие войны компроматов и черного пиара.
По данным ЦИК, явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%. На избирательные участки пришло 6 669 552 человека.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
Таким образом, текущие выборы в Узбекистане признаны состоявшимися.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
08:01
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