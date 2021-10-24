https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html

Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане

Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане

Напомним, что явка избирателей уже превысила 33%. Выборы признаны состоявшимися. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T12:59+0500

2021-10-24T12:59+0500

2021-10-24T12:59+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят с высокой явкой, открыто и демократично, заявил председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.По его словам, пока никаких нарушений не было выявлено, жалоб от местных наблюдателей не поступало.Лебедев добавил, что "наблюдатели нигде не чувствовали препятствий в своей работе" и для сомнений в демократичности выборов нет оснований.По данным ЦИК, явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%. На избирательные участки пришло 6 669 552 человека.В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.Таким образом, текущие выборы в Узбекистане признаны состоявшимися.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента