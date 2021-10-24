https://uz.sputniknews.ru/20211024/golosovanie-zaversheno-v-uzbekistane-zakrylis-uchastki-dlya-golosovaniya-21066792.html

Голосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки

Голосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки

Во всех регионах республики голосование завершилось. Началось подведение итогов. Результаты огласят завтра после полудня. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T20:17+0500

2021-10-24T20:17+0500

2021-10-24T20:24+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

голосование

избирательные участки

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ровно в 20:00 по ташкентскому времени в Узбекистане закрылись избирательные участки.Голосование в стране завершилось. Члены комиссий начали подсчет голосов. За границей, в том числе и в посольстве Узбекистана в России, выборы продолжаются. По предварительным оценкам, явка на участки рекордно высокая.Результаты будут оглашены завтра в 12.30, сообщили в ЦИК.С 8:00 часов утра узбекистанцы выбирали президента страны на ближайшие пять лет.

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узбекистан, голосование, избирательные участки, президент узбекистана