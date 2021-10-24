Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Голосование завершено: в Узбекистане закрылись избирательные участки
20:17 24.10.2021 (обновлено: 20:24 24.10.2021)
© Sputnik / Дильшода РахматоваПодсчет голосов на выборах президента Узбекистана
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Во всех регионах республики голосование завершилось. Началось подведение итогов. Результаты огласят завтра после полудня.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Ровно в 20:00 по ташкентскому времени в Узбекистане закрылись избирательные участки.
Голосование в стране завершилось. Члены комиссий начали подсчет голосов.
За границей, в том числе и в посольстве Узбекистана в России, выборы продолжаются. По предварительным оценкам, явка на участки рекордно высокая.
Результаты будут оглашены завтра в 12.30, сообщили в ЦИК.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана проходят 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
© Дильшода РахматоваПодсчет голосов на выборах президента Узбекистана
Подсчет голосов на выборах президента Узбекистана
© Дильшода Рахматова
С 8:00 часов утра узбекистанцы выбирали президента страны на ближайшие пять лет.