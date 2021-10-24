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Предварительно явка на выборах в Узбекистане составила 80,8%
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/kak-golosovali-uzbekistantsy-v-moskve-usloviya-na-izbiratelnom-uchastke-21067638.html
Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан
Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан
Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства Узбекистана в Москве дежурили сотрудники полиции. Было организовано горячее питье и перекус. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T20:56+0500
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выборы президента узбекистана-2021
узбекистанцы
избирательные участки
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Москве сегодня пасмурно: моросил дождь. Однако это нисколько не повлияло на показатели явки на избирательный участок. Перед зданием посольства Узбекистана в России образовалась многолюдная очередь из желающих отдать свой голос за наиболее достойного кандидата на пост президента страны. Напомним, за главный политический пост борются представители пяти политических партий — УзЛиДеП, Экологической партии, "Миллий тикланиш", "Адолат" и НДПУ. Все кандидаты — Шавкат Мирзиёев, Нарзулло Обломуродов, Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов и Максуда Варисова — сегодня проголосовали на избирательных участках в Ташкенте.Активную гражданскую позицию проявили и узбекистанцы, проживающие в Москве. На избирательный участок, организованный в здании посольства республики, приходили семьями, студенческими группами, а работодатели даже организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства республики в Москве дежурили сотрудники полиции. Кроме того, для ожидающих своей очереди проголосовать на выборах было организовано горячее питье и небольшой перекус. Об этом рассказал Саиднумон Мансуров - глава представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.Не забыли и об эпидемической безопасности как голосующих, так и членов избирательной комиссии, на входе в здание измеряли температуру, предлагали медицинские маски и респераторы, а также воспользоваться антисептиком.Ровно в 20:00 по ташкентскому времени избирательные участки завершили свою работу, начался подсчет голосов. Предварительные итоги будут озвучены завтра в 16:00, однако в России и других государствах, где работают избирательные участки, голосование еще продолжается. Напомним, в России проголосовать можно было на избирательных участках в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
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узбекистанцы, избирательные участки, посольство республики узбекистан в рф

Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан

20:56 24.10.2021 (обновлено: 21:44 24.10.2021)
© SputnikГолосование на выборах президента Узбекистана в Москве
Голосование на выборах президента Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
Руфина Жаляева
Все материалы
Эксклюзив
Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства Узбекистана в Москве дежурили сотрудники полиции. Было организовано горячее питье и перекус.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Москве сегодня пасмурно: моросил дождь. Однако это нисколько не повлияло на показатели явки на избирательный участок. Перед зданием посольства Узбекистана в России образовалась многолюдная очередь из желающих отдать свой голос за наиболее достойного кандидата на пост президента страны.
Напомним, за главный политический пост борются представители пяти политических партий — УзЛиДеП, Экологической партии, "Миллий тикланиш", "Адолат" и НДПУ. Все кандидаты — Шавкат Мирзиёев, Нарзулло Обломуродов, Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов и Максуда Варисова — сегодня проголосовали на избирательных участках в Ташкенте.
Активную гражданскую позицию проявили и узбекистанцы, проживающие в Москве. На избирательный участок, организованный в здании посольства республики, приходили семьями, студенческими группами, а работодатели даже организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.
© SputnikВыборы президента Узбекистана в посольстве в Москве
Выборы президента Узбекистана в посольстве в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана в посольстве в Москве
© Sputnik
Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства республики в Москве дежурили сотрудники полиции. Кроме того, для ожидающих своей очереди проголосовать на выборах было организовано горячее питье и небольшой перекус. Об этом рассказал Саиднумон Мансуров - глава представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.
Не забыли и об эпидемической безопасности как голосующих, так и членов избирательной комиссии, на входе в здание измеряли температуру, предлагали медицинские маски и респераторы, а также воспользоваться антисептиком.
© SputnikГолосование на выборах президента Узбекистана в Москве
Голосование на выборах президента Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Голосование на выборах президента Узбекистана в Москве
© Sputnik
Ровно в 20:00 по ташкентскому времени избирательные участки завершили свою работу, начался подсчет голосов. Предварительные итоги будут озвучены завтра в 16:00, однако в России и других государствах, где работают избирательные участки, голосование еще продолжается.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана проходят 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

Напомним, в России проголосовать можно было на избирательных участках в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
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