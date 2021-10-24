https://uz.sputniknews.ru/20211024/kak-golosovali-uzbekistantsy-v-moskve-usloviya-na-izbiratelnom-uchastke-21067638.html

Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан

Небывалый ажиотаж: выбирать президента Узбекистана в Москве пришли тысячи граждан

Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства Узбекистана в Москве дежурили сотрудники полиции. Было организовано горячее питье и перекус. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T20:56+0500

2021-10-24T20:56+0500

2021-10-24T21:44+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистанцы

избирательные участки

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Москве сегодня пасмурно: моросил дождь. Однако это нисколько не повлияло на показатели явки на избирательный участок. Перед зданием посольства Узбекистана в России образовалась многолюдная очередь из желающих отдать свой голос за наиболее достойного кандидата на пост президента страны. Напомним, за главный политический пост борются представители пяти политических партий — УзЛиДеП, Экологической партии, "Миллий тикланиш", "Адолат" и НДПУ. Все кандидаты — Шавкат Мирзиёев, Нарзулло Обломуродов, Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов и Максуда Варисова — сегодня проголосовали на избирательных участках в Ташкенте.Активную гражданскую позицию проявили и узбекистанцы, проживающие в Москве. На избирательный участок, организованный в здании посольства республики, приходили семьями, студенческими группами, а работодатели даже организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.Чтобы обеспечить безопасность, вблизи здания диппредствительства республики в Москве дежурили сотрудники полиции. Кроме того, для ожидающих своей очереди проголосовать на выборах было организовано горячее питье и небольшой перекус. Об этом рассказал Саиднумон Мансуров - глава представительства агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.Не забыли и об эпидемической безопасности как голосующих, так и членов избирательной комиссии, на входе в здание измеряли температуру, предлагали медицинские маски и респераторы, а также воспользоваться антисептиком.Ровно в 20:00 по ташкентскому времени избирательные участки завершили свою работу, начался подсчет голосов. Предварительные итоги будут озвучены завтра в 16:00, однако в России и других государствах, где работают избирательные участки, голосование еще продолжается. Напомним, в России проголосовать можно было на избирательных участках в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

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2021

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Руфина Жаляева

узбекистанцы, избирательные участки, посольство республики узбекистан в рф