https://uz.sputniknews.ru/20211024/kak-startovali-prezidentskie-vybory-v-uzbekistan--pervye-kadry-s-uchastkov-21049900.html
Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
В Узбекистане 24 октября проходят президентские выборы. За главный пост в стране борются пять представителей от парламентских партий. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T11:11+0500
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В Узбекистане в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в республике и за ее пределами работает 10 761 участок, на которых зарегистрировано свыше 19,8 миллиона избирателей.Согласно регламенту в присутствии членов избирательных комиссий и наблюдателей прошла процедура опечатывания урн для голосования, после чего начались выборы. Несмотря на ранний воскресный час, людей уже достаточно много, а на некоторых участках образовались очереди.Как начинался день голосования в Ташкенте, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html
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В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента страны
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента страны
2021-10-24T11:11+0500
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узбекистан, ташкент, выборы
Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
11:11 24.10.2021 (обновлено: 11:12 24.10.2021)
Эксклюзив
В Узбекистане 24 октября проходят президентские выборы. За главный пост в стране борются пять представителей от парламентских партий.
В Узбекистане в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в республике и за ее пределами работает 10 761 участок, на которых зарегистрировано свыше 19,8 миллиона избирателей.
Согласно регламенту в присутствии членов избирательных комиссий и наблюдателей прошла процедура опечатывания урн для голосования, после чего начались выборы. Несмотря на ранний воскресный час, людей уже достаточно много, а на некоторых участках образовались очереди.
Как начинался день голосования в Ташкенте, смотрите в нашем видео.