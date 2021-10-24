https://uz.sputniknews.ru/20211024/kak-startovali-prezidentskie-vybory-v-uzbekistan--pervye-kadry-s-uchastkov-21049900.html

Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков

Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков

В Узбекистане 24 октября проходят президентские выборы. За главный пост в стране борются пять представителей от парламентских партий. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

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В Узбекистане в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в республике и за ее пределами работает 10 761 участок, на которых зарегистрировано свыше 19,8 миллиона избирателей.Согласно регламенту в присутствии членов избирательных комиссий и наблюдателей прошла процедура опечатывания урн для голосования, после чего начались выборы. Несмотря на ранний воскресный час, людей уже достаточно много, а на некоторых участках образовались очереди.Как начинался день голосования в Ташкенте, смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html

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