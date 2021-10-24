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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211024/kak-startovali-prezidentskie-vybory-v-uzbekistan--pervye-kadry-s-uchastkov-21049900.html
Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
В Узбекистане 24 октября проходят президентские выборы. За главный пост в стране борются пять представителей от парламентских партий. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
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видео
узбекистан
ташкент
выборы
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В Узбекистане в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в республике и за ее пределами работает 10 761 участок, на которых зарегистрировано свыше 19,8 миллиона избирателей.Согласно регламенту в присутствии членов избирательных комиссий и наблюдателей прошла процедура опечатывания урн для голосования, после чего начались выборы. Несмотря на ранний воскресный час, людей уже достаточно много, а на некоторых участках образовались очереди.Как начинался день голосования в Ташкенте, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html
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В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента страны
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента страны
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узбекистан, ташкент, выборы

Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков

11:11 24.10.2021 (обновлено: 11:12 24.10.2021)
© Sputnik
Эксклюзив
В Узбекистане 24 октября проходят президентские выборы. За главный пост в стране борются пять представителей от парламентских партий.
В Узбекистане в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. Всего в республике и за ее пределами работает 10 761 участок, на которых зарегистрировано свыше 19,8 миллиона избирателей.
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:34
Согласно регламенту в присутствии членов избирательных комиссий и наблюдателей прошла процедура опечатывания урн для голосования, после чего начались выборы. Несмотря на ранний воскресный час, людей уже достаточно много, а на некоторых участках образовались очереди.
Как начинался день голосования в Ташкенте, смотрите в нашем видео.
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