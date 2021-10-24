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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html
Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
В целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T10:34+0500
2021-10-24T10:34+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Очереди избирателей, желающих проголосовать на выборах президента Узбекистана, появились на участках Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это объясняется как активностью избирателей, так и противоэпидемиологическими мерами. Все пришедшие должны надевать маски, врачи измеряют у них температуру. Еще один момент: в целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов.Это отметили в том числе наблюдатели из МПА СНГ.В Ташкенте спокойная обстановка, на перекрестках дежурят усиленные в честь выборов посты милиции.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента

10:34 24.10.2021
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
В целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Очереди избирателей, желающих проголосовать на выборах президента Узбекистана, появились на участках Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Это объясняется как активностью избирателей, так и противоэпидемиологическими мерами. Все пришедшие должны надевать маски, врачи измеряют у них температуру.
Еще один момент: в целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов.
Это отметили в том числе наблюдатели из МПА СНГ.
"Где-то, наоборот, стараются их завесить, как бы обеспечить тайну голосования, но мы понимаем, что открытая кабинка не позволяет увидеть процесс голосования, кого именно отмечает избиратель. Но в то же время можно определить, например, фотографирует ли голосующий бюллетень или нет. Поэтому открытая кабинка не является проблемой для наблюдателей".
Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Кобицкий
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ
В Ташкенте спокойная обстановка, на перекрестках дежурят усиленные в честь выборов посты милиции.
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых
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10:34Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:25Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
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