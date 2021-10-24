https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html

Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента

Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента

В целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T10:34+0500

2021-10-24T10:34+0500

2021-10-24T10:34+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Очереди избирателей, желающих проголосовать на выборах президента Узбекистана, появились на участках Ташкента, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Это объясняется как активностью избирателей, так и противоэпидемиологическими мерами. Все пришедшие должны надевать маски, врачи измеряют у них температуру. Еще один момент: в целях соблюдения санитарных норм кабинки на некоторых избирательных участках — без занавесок, в отличие от прошлых выборов.Это отметили в том числе наблюдатели из МПА СНГ.В Ташкенте спокойная обстановка, на перекрестках дежурят усиленные в честь выборов посты милиции.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента