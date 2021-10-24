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Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара
Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал о главных отличиях нынешней избирательной кампании в Узбекистане от предыдущих выборов. Он особенно отметил... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T16:46+0500
2021-10-24T16:46+0500
2021-10-24T16:46+0500
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узбекистан
выборы
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сергей лебедев
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За ходом голосования в Узбекистане следят более 160 наблюдателей от стран СНГ. По словам Сергея Лебедева, эти выборы особенно наглядно отражают позитивные изменения, происходящие в республике.Он добавил, что республика очень ответственно подошла к этому важнейшему политическому событию, кампания в целом проходит корректно и спокойно.Полный комментарий Сергея Лебедева смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-otkrytii-izbiratelnogo-uchastka-narusheniy-ne-zamecheno--mpa-sng-21047927.html
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узбекистан, выборы, снг, сергей лебедев
Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара
Эксклюзив
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал о главных отличиях нынешней избирательной кампании в Узбекистане от предыдущих выборов. Он особенно отметил высокий уровень организации и активность граждан.
За ходом голосования в Узбекистане следят более 160 наблюдателей от стран СНГ. По словам Сергея Лебедева, эти выборы особенно наглядно отражают позитивные изменения, происходящие в республике.
"Эта кампания проходит более открыто, чувствуются хорошая организация и оснащенность. Да и опыта у страны стало больше. Традиционно высокая явка: утром к открытию участков приходят люди старшего поколения, а затем уже подтягивается молодежь. Очереди на некоторых участках даже на улице. Видно, что гражданам небезразлично, кто будет президентом страны", — подчеркнул Лебедев.
Он добавил, что республика очень ответственно подошла к этому важнейшему политическому событию, кампания в целом проходит корректно и спокойно.
"Радует, что мы не видим войны компроматов или черного пиара по отношению к какому-то из кандидатов. Все претенденты просто представляют свои программы, дают возможность гражданам самим сделать выбор", — резюмировал председатель Исполкома СНГ.
Полный комментарий Сергея Лебедева смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан
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