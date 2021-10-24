https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html

Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара

Лебедев: на выборах в Узбекистане мы не видим войны компроматов и черного пиара

Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев рассказал о главных отличиях нынешней избирательной кампании в Узбекистане от предыдущих выборов. Он особенно отметил... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T16:46+0500

2021-10-24T16:46+0500

2021-10-24T16:46+0500

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узбекистан

выборы

снг

сергей лебедев

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За ходом голосования в Узбекистане следят более 160 наблюдателей от стран СНГ. По словам Сергея Лебедева, эти выборы особенно наглядно отражают позитивные изменения, происходящие в республике.Он добавил, что республика очень ответственно подошла к этому важнейшему политическому событию, кампания в целом проходит корректно и спокойно.Полный комментарий Сергея Лебедева смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-otkrytii-izbiratelnogo-uchastka-narusheniy-ne-zamecheno--mpa-sng-21047927.html

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узбекистан, выборы, снг, сергей лебедев