https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-otkrytii-izbiratelnogo-uchastka-narusheniy-ne-zamecheno--mpa-sng-21047927.html

На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ

На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ

Участок для голосования, расположенный в Фармацевтическом институте, посетили международные наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ. Гости оценили ход... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T10:12+0500

2021-10-24T10:12+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане проходят выборы президента страны. За голосованием следят сотни международных наблюдателей, в том числе из МПА СНГ. О первых результатах своей работы они рассказали корреспонденту Sputnik.Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прибыл в составе делегации из 60 человек. Часть из них наблюдает за выборами в самом Узбекистане, остальные – за рубежом. В первую очередь это страны Содружества Независимых Государств. Также наблюдение экспертов организовано в европейских государствах, в Китае и США.В группу, которая находится в Узбекистане, входят в основном депутаты и сенаторы парламентов СНГ. Наблюдатели работают не только в Ташкенте, но и других регионах республики. Со вчерашнего дня проходят встречи с представителями кандидатов в их штабах. Кроме того, как рассказал Дмитрий Кобицкий, встречи также состоялись в ЦИК и МИД.Кобицкий также добавил, что в разных странах СНГ избирательные процессы организованы примерно по одному и тому же принципу. По его словам, немного разнятся вопросы агитации, размещения той или иной информации на избирательных участках.Делегат также уточнил, что избирательная комиссия хорошо подготовлена, они уверенно отвечают на любые вопросы наблюдателей. Утром на открытии избирательного участка никто никаких нарушений не заметил. В течение дня наблюдатели от МПА СНГ также посетят и другие участки для голосования, будут общаться с коллегами по наблюдению. Как рассказал Дмитрий Кобицкий, они всегда к ним прислушиваемся и понимают, есть ли у них какие-то замечания или нет."Если замечаний нет, то мы чувствуем себя спокойно: если уж национальные наблюдатели не видят нарушений, то и у нас, как правило, замечания отсутствуют", — добавил наблюдатель.По словам Дмитрия Кобицкого, эксперты МПА СНГ находились в стране на долгосрочном мониторинге, что позволило наблюдателям проанализировать все законодательство, которым руководствуется республика при организации избирательного процесса. Как отметил делегат, все соответствует общепринятым демократическим нормам.Напомним: международные наблюдатели начали работать в Ташкенте с 22 октября. В их программе — встречи с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Олий Мажлиса, кандидатами на пост президента и представителями выдвинувших их партий.

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Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, выборы, снг, наблюдатели