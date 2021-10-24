https://uz.sputniknews.ru/20211024/na-otkrytii-izbiratelnogo-uchastka-narusheniy-ne-zamecheno--mpa-sng-21047927.html
На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ
На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ
Участок для голосования, расположенный в Фармацевтическом институте, посетили международные наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ. Гости оценили ход... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T10:12+0500
2021-10-24T10:12+0500
2021-10-24T10:19+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
выборы
снг
наблюдатели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21047729_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_77d7e980ae3c8bbd7b36a6f31e9a7164.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане проходят выборы президента страны. За голосованием следят сотни международных наблюдателей, в том числе из МПА СНГ. О первых результатах своей работы они рассказали корреспонденту Sputnik.Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прибыл в составе делегации из 60 человек. Часть из них наблюдает за выборами в самом Узбекистане, остальные – за рубежом. В первую очередь это страны Содружества Независимых Государств. Также наблюдение экспертов организовано в европейских государствах, в Китае и США.В группу, которая находится в Узбекистане, входят в основном депутаты и сенаторы парламентов СНГ. Наблюдатели работают не только в Ташкенте, но и других регионах республики. Со вчерашнего дня проходят встречи с представителями кандидатов в их штабах. Кроме того, как рассказал Дмитрий Кобицкий, встречи также состоялись в ЦИК и МИД.Кобицкий также добавил, что в разных странах СНГ избирательные процессы организованы примерно по одному и тому же принципу. По его словам, немного разнятся вопросы агитации, размещения той или иной информации на избирательных участках.Делегат также уточнил, что избирательная комиссия хорошо подготовлена, они уверенно отвечают на любые вопросы наблюдателей. Утром на открытии избирательного участка никто никаких нарушений не заметил. В течение дня наблюдатели от МПА СНГ также посетят и другие участки для голосования, будут общаться с коллегами по наблюдению. Как рассказал Дмитрий Кобицкий, они всегда к ним прислушиваемся и понимают, есть ли у них какие-то замечания или нет."Если замечаний нет, то мы чувствуем себя спокойно: если уж национальные наблюдатели не видят нарушений, то и у нас, как правило, замечания отсутствуют", — добавил наблюдатель.По словам Дмитрия Кобицкого, эксперты МПА СНГ находились в стране на долгосрочном мониторинге, что позволило наблюдателям проанализировать все законодательство, которым руководствуется республика при организации избирательного процесса. Как отметил делегат, все соответствует общепринятым демократическим нормам.Напомним: международные наблюдатели начали работать в Ташкенте с 22 октября. В их программе — встречи с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Олий Мажлиса, кандидатами на пост президента и представителями выдвинувших их партий.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/den-tishiny-pered-vyborami-prezidenta-uzbekistana-proshel-bez-narusheniy--tsik-21045856.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21047729_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ceb4995159b2e064a59b02d24b1fbcb5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, выборы, снг, наблюдатели
На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ
10:12 24.10.2021 (обновлено: 10:19 24.10.2021)
Участок для голосования, расположенный в Фармацевтическом институте, посетили международные наблюдатели от межпарламентской ассамблеи СНГ. Гости оценили ход выборов и подвели предварительный итог досрочного волеизъявления.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В Узбекистане проходят выборы президента страны. За голосованием следят сотни международных наблюдателей, в том числе из МПА СНГ. О первых результатах своей работы они рассказали корреспонденту Sputnik.
Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий прибыл в составе делегации из 60 человек. Часть из них наблюдает за выборами в самом Узбекистане, остальные – за рубежом. В первую очередь это страны Содружества Независимых Государств. Также наблюдение экспертов организовано в европейских государствах, в Китае и США.
В группу, которая находится в Узбекистане, входят в основном депутаты и сенаторы парламентов СНГ. Наблюдатели работают не только в Ташкенте, но и других регионах республики. Со вчерашнего дня проходят встречи с представителями кандидатов в их штабах. Кроме того, как рассказал Дмитрий Кобицкий, встречи также состоялись в ЦИК и МИД.
"Сейчас мы приняли участие в открытии избирательного участка. Урны для голосования были запломбированы в присутствии делегации международных наблюдателей. Делегаты ознакомились с информационными стендами, а также соблюдением всех эпидемиологических требований. В МПА уже положительно оценили работу национальных наблюдателей, а также избирательной комиссии", — рассказал генеральный секретарь Совета МПА СНГ.
Кобицкий также добавил, что в разных странах СНГ избирательные процессы организованы примерно по одному и тому же принципу. По его словам, немного разнятся вопросы агитации, размещения той или иной информации на избирательных участках.
"Например, мы здесь видим кабинки без занавесок. Где-то, наоборот, стараются их завесить, как бы обеспечить тайну голосования, но мы понимаем, что открытая кабинка не позволяет увидеть процесс голосования, кого именно отмечает избиратель. Но в то же время можно определить, например, фотографирует ли голосующий бюллетень или нет. Поэтому открытая кабинка не является проблемой для наблюдателей", — отметил Дмитрий Кобицкий.
Делегат также уточнил, что избирательная комиссия хорошо подготовлена, они уверенно отвечают на любые вопросы наблюдателей. Утром на открытии избирательного участка никто никаких нарушений не заметил. В течение дня наблюдатели от МПА СНГ также посетят и другие участки для голосования, будут общаться с коллегами по наблюдению. Как рассказал Дмитрий Кобицкий, они всегда к ним прислушиваемся и понимают, есть ли у них какие-то замечания или нет.
"Если замечаний нет, то мы чувствуем себя спокойно: если уж национальные наблюдатели не видят нарушений, то и у нас, как правило, замечания отсутствуют", — добавил наблюдатель.
По словам Дмитрия Кобицкого, эксперты МПА СНГ находились в стране на долгосрочном мониторинге, что позволило наблюдателям проанализировать все законодательство, которым руководствуется республика при организации избирательного процесса. Как отметил делегат, все соответствует общепринятым демократическим нормам.
"Что касается досрочного голосования, то мы тоже не нашли никаких нарушений. Увидели высокую организацию всего избирательного процесса. Центральная избирательная комиссия действительно постаралась сделать все возможное, чтобы организационно все было очень хорошо. Наши наблюдатели разъехались по регионам страны, поэтому сегодня вечером к окончанию голосования все вернутся в Ташкент, мы проведем оперативное совещание, где поделимся своими впечатлениями, сделаем выводы и подготовим свое заключение, которое уже предварительно сможем озвучить в понедельник", — рассказал Дмитрий Кобицкий.
Напомним: международные наблюдатели начали работать в Ташкенте с 22 октября. В их программе — встречи с руководством Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Олий Мажлиса, кандидатами на пост президента и представителями выдвинувших их партий.