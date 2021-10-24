https://uz.sputniknews.ru/20211024/oni-opasny-dlya-lyudey-myasnikov-nazval-ubiystvennye-lekarstva-21055598.html
"Они опасны для людей": Мясников назвал "убийственные" лекарства
"Они опасны для людей": Мясников назвал "убийственные" лекарства
Медик рассказал, какие препараты способны "добить" сердце. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T15:33+0500
2021-10-24T15:33+0500
2021-10-24T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил, какие препараты крайне опасны для сердца.Речь идет, в первую очередь, о лекарствах для борьбы с раком. По словам медика, самые базовые препараты для химиотерапии убивают здоровье.Мясников подчеркнул, что угрозу также представляют нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак и индометацин.Данные лекарства могут повысить давление, а также привести к сосудистому кризу или инфаркту.Тем, у кого диагностирована сердечная недостаточность, крайне противопоказаны эти препараты. Принимать их можно только под строгим наблюдением врача.Мясников отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты для сердца — самые опасные среди всех, которые отпускаются без рецепта. Крайне губительное воздействие на организм также могут оказывать антибиотики — они могут провоцировать аритмию и имеют множество побочек на другие органы.Препарат дигоксин, который принимают для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, вовсе может привести к смерти, если не рассчитать дозу.Опасен также длительный прием лекарств от изжоги. В результате нарушается уровень кальция и калия в организме и повышается риск анемии и инфаркта.Угрозу для сердца представляют в том числе сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/myasnikov-predupredil-ob-opasnom-posledstvii-priema-populyarnogo-vitamina-20944715.html
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здоровье, лекарства, врач
"Они опасны для людей": Мясников назвал "убийственные" лекарства
15:33 24.10.2021 (обновлено: 15:50 24.10.2021)
Медик рассказал, какие препараты способны "добить" сердце.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил, какие препараты крайне опасны для сердца.
Речь идет, в первую очередь, о лекарствах для борьбы с раком. По словам медика, самые базовые препараты для химиотерапии убивают здоровье.
"То есть мы даем (препарат.— Sputnik), понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь", — рассказал врач в в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников подчеркнул, что угрозу также представляют нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак и индометацин.
Данные лекарства могут повысить давление, а также привести к сосудистому кризу или инфаркту.
Тем, у кого диагностирована сердечная недостаточность, крайне противопоказаны эти препараты. Принимать их можно только под строгим наблюдением врача.
Мясников отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты для сердца — самые опасные среди всех, которые отпускаются без рецепта.
"Мы не знаем, сколько людей они убивают", — отметил Мясников.
Крайне губительное воздействие на организм также могут оказывать антибиотики — они могут провоцировать аритмию и имеют множество побочек на другие органы.
Препарат дигоксин, который принимают для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, вовсе может привести к смерти, если не рассчитать дозу.
Опасен также длительный прием лекарств от изжоги. В результате нарушается уровень кальция и калия в организме и повышается риск анемии и инфаркта.
Угрозу для сердца представляют в том числе сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.