https://uz.sputniknews.ru/20211024/oni-opasny-dlya-lyudey-myasnikov-nazval-ubiystvennye-lekarstva-21055598.html

"Они опасны для людей": Мясников назвал "убийственные" лекарства

"Они опасны для людей": Мясников назвал "убийственные" лекарства

Медик рассказал, какие препараты способны "добить" сердце. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T15:33+0500

2021-10-24T15:33+0500

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников озвучил, какие препараты крайне опасны для сердца.Речь идет, в первую очередь, о лекарствах для борьбы с раком. По словам медика, самые базовые препараты для химиотерапии убивают здоровье.Мясников подчеркнул, что угрозу также представляют нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, диклофенак и индометацин.Данные лекарства могут повысить давление, а также привести к сосудистому кризу или инфаркту.Тем, у кого диагностирована сердечная недостаточность, крайне противопоказаны эти препараты. Принимать их можно только под строгим наблюдением врача.Мясников отметил, что нестероидные противовоспалительные препараты для сердца — самые опасные среди всех, которые отпускаются без рецепта. Крайне губительное воздействие на организм также могут оказывать антибиотики — они могут провоцировать аритмию и имеют множество побочек на другие органы.Препарат дигоксин, который принимают для лечения сердечной недостаточности и мерцательной аритмии, вовсе может привести к смерти, если не рассчитать дозу.Опасен также длительный прием лекарств от изжоги. В результате нарушается уровень кальция и калия в организме и повышается риск анемии и инфаркта.Угрозу для сердца представляют в том числе сосудосуживающие, мочегонные, слабительные препараты и бета-блокаторы.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/myasnikov-predupredil-ob-opasnom-posledstvii-priema-populyarnogo-vitamina-20944715.html

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здоровье, лекарства, врач