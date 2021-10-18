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Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина
В эфире телеканала "Россия 1" медик поговорил о пагубном воздействии синтетических веществ на человеческий организм. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T10:01+0500
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общество
здоровье
витамины
врач
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема синтетических витаминов. В частности, витамина С — одного из самых популярных среди пациентов. Медик подтвердил, что прием таблеток может привести к образованию камней.При этом синтетические витамины усваиваются всего на 10%, все остальное откладывается в организме. Врач порекомендовал больше сосредоточиться на натуральных пищевых продуктах, где витамины, в том числе C, содержатся в избытке. Ранее Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D. Также итальянские ученые объяснили, какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID.
https://uz.sputniknews.ru/20190303/chto-nuzhno-znat-o-vitaminakh-10954453.html
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здоровье, витамины, врач

Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина

10:01 18.10.2021
887
© Unsplash / Julia ZolotovaВитамин, иллюстративное фото
Витамин, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Unsplash / Julia Zolotova
В эфире телеканала "Россия 1" медик поговорил о пагубном воздействии синтетических веществ на человеческий организм.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема синтетических витаминов. В частности, витамина С — одного из самых популярных среди пациентов.
Медик подтвердил, что прием таблеток может привести к образованию камней.
При этом синтетические витамины усваиваются всего на 10%, все остальное откладывается в организме.
Врач порекомендовал больше сосредоточиться на натуральных пищевых продуктах, где витамины, в том числе C, содержатся в избытке.
Ранее Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D. Также итальянские ученые объяснили, какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID.
Что нужно знать о витаминах - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2019
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От А до К: что нужно знать о витаминах
3 марта 2019, 13:59
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