https://uz.sputniknews.ru/20211018/myasnikov-predupredil-ob-opasnom-posledstvii-priema-populyarnogo-vitamina-20944715.html

Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина

Мясников предупредил об опасном последствии приема популярного витамина

В эфире телеканала "Россия 1" медик поговорил о пагубном воздействии синтетических веществ на человеческий организм. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасности приема синтетических витаминов. В частности, витамина С — одного из самых популярных среди пациентов. Медик подтвердил, что прием таблеток может привести к образованию камней.При этом синтетические витамины усваиваются всего на 10%, все остальное откладывается в организме. Врач порекомендовал больше сосредоточиться на натуральных пищевых продуктах, где витамины, в том числе C, содержатся в избытке. Ранее Мясников назвал "необъяснимый" симптом нехватки витамина D. Также итальянские ученые объяснили, какие витамины принять и сколько, чтобы избежать тяжелой формы COVID.

https://uz.sputniknews.ru/20190303/chto-nuzhno-znat-o-vitaminakh-10954453.html

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здоровье, витамины, врач