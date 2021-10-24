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Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае
Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае
В ходе участия Узбекистана в EXPO-2020, известный музыкант из Узбекистана исполнит для зрителей программу из популярных классических произведений. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T20:47+0500
2021-10-24T20:47+0500
культура
концерт
дубай
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов исполнит для зрителей Дубая программу из популярных классических произведений в рамках EXPO-2020, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. По данным фонда, Абдураимов окончил Республиканский специализированный музыкальный лицей имени В.А. Успенского в Ташкенте и Международный музыкальный центр при Университете Парк в Канзас-Сити. Талантливый узбекистанский пианист уже успел выступить с филармоническими оркестрами из Лондона, Лос-Анджелеса и Мюнхена. Также пианисту аккомпанировали симфонические оркестры из Англии, Японии (NHK), Голландии (Королевский оркестр Концертгебау), Шотландии (BBC) и Норвегии.Отмечается, что концерты пианиста популярны в США, Европе и Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html
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концерт, дубай, узбекистанец

Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае

20:47 24.10.2021
© Фото / Шерзод ИкрамутдиновПианист Бехзод Абдураимов на концерте в Ташкенте
Пианист Бехзод Абдураимов на концерте в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Фото / Шерзод Икрамутдинов
В ходе участия Узбекистана в EXPO-2020, известный музыкант из Узбекистана исполнит для зрителей программу из популярных классических произведений.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов исполнит для зрителей Дубая программу из популярных классических произведений в рамках EXPO-2020, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
По данным фонда, Абдураимов окончил Республиканский специализированный музыкальный лицей имени В.А. Успенского в Ташкенте и Международный музыкальный центр при Университете Парк в Канзас-Сити.
Пианист Бехзод Абдураимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
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Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте
17 марта, 13:36
Талантливый узбекистанский пианист уже успел выступить с филармоническими оркестрами из Лондона, Лос-Анджелеса и Мюнхена. Также пианисту аккомпанировали симфонические оркестры из Англии, Японии (NHK), Голландии (Королевский оркестр Концертгебау), Шотландии (BBC) и Норвегии.
Отмечается, что концерты пианиста популярны в США, Европе и Азии.
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