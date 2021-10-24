https://uz.sputniknews.ru/20211024/pianist-bexzod-abduraimov-dast-kontsert-v-dubae-21067508.html

Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае

Пианист Бехзод Абдураимов даст концерт в Дубае

В ходе участия Узбекистана в EXPO-2020, известный музыкант из Узбекистана исполнит для зрителей программу из популярных классических произведений. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

концерт

дубай

узбекистанец

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов исполнит для зрителей Дубая программу из популярных классических произведений в рамках EXPO-2020, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана. По данным фонда, Абдураимов окончил Республиканский специализированный музыкальный лицей имени В.А. Успенского в Ташкенте и Международный музыкальный центр при Университете Парк в Канзас-Сити. Талантливый узбекистанский пианист уже успел выступить с филармоническими оркестрами из Лондона, Лос-Анджелеса и Мюнхена. Также пианисту аккомпанировали симфонические оркестры из Англии, Японии (NHK), Голландии (Королевский оркестр Концертгебау), Шотландии (BBC) и Норвегии.Отмечается, что концерты пианиста популярны в США, Европе и Азии.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html

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