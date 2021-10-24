Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео

С утра в здании посольства Узбекистана в Москве многолюдно. Узбекистанцы голосуют за своих кандидатов в президенты республики. Приходят семьями и студенческими группами, а работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.За общественным порядком на улице следят сотрудники полиции. А чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.Соблюдены и санитарно-эпидемические требования: на входе в здание посольства посетителям измеряют температуру, а также при необходимости предлагают маски и респераторы.
Чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.
С утра в здании посольства Узбекистана в Москве многолюдно. Узбекистанцы голосуют за своих кандидатов в президенты республики. Приходят семьями и студенческими группами, а работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.
За общественным порядком на улице следят сотрудники полиции. А чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.
Соблюдены и санитарно-эпидемические требования: на входе в здание посольства посетителям измеряют температуру, а также при необходимости предлагают маски и респераторы.
Выборы президента Узбекистана проходят 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.