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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211024/pogoda-ne-pomexa-u-posolstva-uzbekistana-v-rf-ogromnaya-ochered-iz-golosuyuschix-na-vybory-21060113.html
Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео
Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео
Чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T19:26+0500
2021-10-24T19:31+0500
видео
мультимедиа
голосование
узбекистанцы
выборы президента
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С утра в здании посольства Узбекистана в Москве многолюдно. Узбекистанцы голосуют за своих кандидатов в президенты республики. Приходят семьями и студенческими группами, а работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.За общественным порядком на улице следят сотрудники полиции. А чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.Соблюдены и санитарно-эпидемические требования: на входе в здание посольства посетителям измеряют температуру, а также при необходимости предлагают маски и респераторы.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/prixodyat-tselymi-semyami-kak-uzbekistantsy-golosuyut-v-kazaxstane--video-21056156.html
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мультимедиа , голосование, узбекистанцы, выборы президента

Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео

19:26 24.10.2021 (обновлено: 19:31 24.10.2021)
© Sputnik
Чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.
С утра в здании посольства Узбекистана в Москве многолюдно. Узбекистанцы голосуют за своих кандидатов в президенты республики. Приходят семьями и студенческими группами, а работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.
За общественным порядком на улице следят сотрудники полиции. А чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.
Соблюдены и санитарно-эпидемические требования: на входе в здание посольства посетителям измеряют температуру, а также при необходимости предлагают маски и респераторы.
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Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана проходят 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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