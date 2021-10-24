https://uz.sputniknews.ru/20211024/pogoda-ne-pomexa-u-posolstva-uzbekistana-v-rf-ogromnaya-ochered-iz-golosuyuschix-na-vybory-21060113.html

Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео

Тысячи узбекистанцев ждут в огромной очереди на участке в Москве — видео

Чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T19:26+0500

2021-10-24T19:26+0500

2021-10-24T19:31+0500

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С утра в здании посольства Узбекистана в Москве многолюдно. Узбекистанцы голосуют за своих кандидатов в президенты республики. Приходят семьями и студенческими группами, а работодатели организовали для своих сотрудников транспортировку к избирательным участкам.За общественным порядком на улице следят сотрудники полиции. А чтобы ожидание своей очереди проголосовать было не слишком утомительным, желающим реализовать право голоса предлагают горячее питье и небольшой перекус.Соблюдены и санитарно-эпидемические требования: на входе в здание посольства посетителям измеряют температуру, а также при необходимости предлагают маски и респераторы.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/prixodyat-tselymi-semyami-kak-uzbekistantsy-golosuyut-v-kazaxstane--video-21056156.html

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мультимедиа , голосование, узбекистанцы, выборы президента