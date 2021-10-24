Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
14:33 24.10.2021 (обновлено: 14:38 24.10.2021)
© Sputnik / Абзал КалиевУзбекистанцы голосуют в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Проголосовать граждане РУз могут во всех регионах соседней страны.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы.
По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Граждане республики голосуют как на родине, так и за рубежом: в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Голосование организовали в том числе во всех регионах Казахстана.
В Нур-Султане отдать свой голос за одного из кандидатов можно на территории посольства РУз в Казахстане, на участке №20 по адресу: улица Карасаз, 1.
При себе нужно иметь узбекский паспорт, передает Sputnik Казахстан.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени.
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В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.