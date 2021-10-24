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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/prixodyat-tselymi-semyami-kak-uzbekistantsy-golosuyut-v-kazaxstane--video-21056156.html
Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
Проголосовать граждане РУз могут во всех регионах соседней страны. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T14:33+0500
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
казахстан
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.Граждане республики голосуют как на родине, так и за рубежом: в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Голосование организовали в том числе во всех регионах Казахстана. В Нур-Султане отдать свой голос за одного из кандидатов можно на территории посольства РУз в Казахстане, на участке №20 по адресу: улица Карасаз, 1.При себе нужно иметь узбекский паспорт, передает Sputnik Казахстан.Голосование продлится до 20.00 по местному времени.В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html
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президентские выборы в узбекистане, казахстан, выборы президента

Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео

14:33 24.10.2021 (обновлено: 14:38 24.10.2021)
© Sputnik / Абзал КалиевУзбекистанцы голосуют в Нур-Султане
Узбекистанцы голосуют в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Абзал Калиев
Проголосовать граждане РУз могут во всех регионах соседней страны.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы.
По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Граждане республики голосуют как на родине, так и за рубежом: в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Голосование организовали в том числе во всех регионах Казахстана.
В Нур-Султане отдать свой голос за одного из кандидатов можно на территории посольства РУз в Казахстане, на участке №20 по адресу: улица Карасаз, 1.
При себе нужно иметь узбекский паспорт, передает Sputnik Казахстан.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени.
© Sputnik / Абзал Калиев
Узбекистанцы голосуют в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев
Узбекистанцы голосуют в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев
Узбекистанцы голосуют в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев
Узбекистанцы голосуют в Нур-Султане - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Абзал Калиев
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© Sputnik / Абзал Калиев
2/4
© Sputnik / Абзал Калиев
3/4
© Sputnik / Абзал Калиев
4/4
© Sputnik / Абзал Калиев
В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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