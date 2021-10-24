https://uz.sputniknews.ru/20211024/prixodyat-tselymi-semyami-kak-uzbekistantsy-golosuyut-v-kazaxstane--video-21056156.html

Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео

Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео

Проголосовать граждане РУз могут во всех регионах соседней страны. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T14:33+0500

2021-10-24T14:33+0500

2021-10-24T14:38+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

казахстан

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в Узбекистане проходят президентские выборы. По данным ЦИК РУз, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.Граждане республики голосуют как на родине, так и за рубежом: в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.Голосование организовали в том числе во всех регионах Казахстана. В Нур-Султане отдать свой голос за одного из кандидатов можно на территории посольства РУз в Казахстане, на участке №20 по адресу: улица Карасаз, 1.При себе нужно иметь узбекский паспорт, передает Sputnik Казахстан.Голосование продлится до 20.00 по местному времени.В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/ocheredi-vystroilis-na-izbiratelnyx-uchastkax-tashkenta-21048483.html

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президентские выборы в узбекистане, казахстан, выборы президента