https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html

"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых

"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых

Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T09:22+0500

2021-10-24T09:22+0500

2021-10-24T10:28+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня, 24 октября, в Узбекистане проходят выборы президента. За голосованием на избирательных участках следят корреспонденты Sputnik Узбекистан. Граждане республики отмечают доступность голосования на текущих выборах.Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.Свыше 420 тысяч человек, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.Узбекистанцы также могут отдать свой голос за границей: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Участки проработают до 20.00 по местному времени.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента