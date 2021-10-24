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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html
"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых
"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых
Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T09:22+0500
2021-10-24T10:28+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня, 24 октября, в Узбекистане проходят выборы президента. За голосованием на избирательных участках следят корреспонденты Sputnik Узбекистан. Граждане республики отмечают доступность голосования на текущих выборах.Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.Свыше 420 тысяч человек, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.Узбекистанцы также могут отдать свой голос за границей: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.Участки проработают до 20.00 по местному времени.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых

09:22 24.10.2021 (обновлено: 10:28 24.10.2021)
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня, 24 октября, в Узбекистане проходят выборы президента.
За голосованием на избирательных участках следят корреспонденты Sputnik Узбекистан.
Граждане республики отмечают доступность голосования на текущих выборах.
"Раньше, если гражданин приезжал из провинции в столицу или, наоборот, ездил из одной провинции в другую в день выборов (находился просто в поездке или же был по работе), он был лишен права голосовать. А сегодня я сам проголосовал по временной "прописке" по прикрепленной территории — на участке в Яккасарайском районе Ташкента. Мне была предоставлена такая возможность, и это одно из самых больших удобств, когда-либо созданных. Просто внесли в дополнительный список. Это значит, что создана единая база избирателей", — рассказал избиратель корреспонденту Sputnik.
Напомним, что в этом году, по данным ЦИК, в список избирателей включены 19,86 миллиона человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 760 избирательных участков.
Свыше 420 тысяч человек, не имеющих возможности в день выборов находиться по месту жительства, смогли проголосовать досрочно с 14 по 20 октября.
Узбекистанцы также могут отдать свой голос за границей: в 49 странах откроют 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
В России участки организованы в посольстве РУз в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Также передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
Участки проработают до 20.00 по местному времени.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
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