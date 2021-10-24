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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211024/stolichnye-tamojenniki-predotvratili-nezakonnyy-vvoz-tovarov-na-91-mlrd-sumov-21051226.html
Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T11:55+0500
2021-10-24T11:57+0500
общество
ташкент
государственный таможенный комитет узбекистана
таможенники
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На таможенном посту на въезде в столицу сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и аудита таможенного управления столицы остановили незаконный груз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке железнодорожного контейнера обнаружили нарушения по выплатам таможенных пошлин.Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей.Общая стоимость этих товаров составляла более 9 млрд сумов. Не оплатив таможенные пошлины в размере 2,8 миллиарда долларов в госбюджет, нарушители планировали "сэкономить". Таким образом был нарушен закон.Проводится расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-osvobodil-ot-tamojennoy-poshliny-esche-82-tovarov--spisok-21024497.html
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ташкент, государственный таможенный комитет узбекистана, таможенники

Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов

11:55 24.10.2021 (обновлено: 11:57 24.10.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТоварные поезда
Товарные поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На таможенном посту на въезде в столицу сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и аудита таможенного управления столицы остановили незаконный груз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке железнодорожного контейнера обнаружили нарушения по выплатам таможенных пошлин.
Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей.
Общая стоимость этих товаров составляла более 9 млрд сумов. Не оплатив таможенные пошлины в размере 2,8 миллиарда долларов в госбюджет, нарушители планировали "сэкономить". Таким образом был нарушен закон.
Проводится расследование.
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