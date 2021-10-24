https://uz.sputniknews.ru/20211024/stolichnye-tamojenniki-predotvratili-nezakonnyy-vvoz-tovarov-na-91-mlrd-sumov-21051226.html

Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов

Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов

Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T11:55+0500

2021-10-24T11:55+0500

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общество

ташкент

государственный таможенный комитет узбекистана

таможенники

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На таможенном посту на въезде в столицу сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и аудита таможенного управления столицы остановили незаконный груз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. При проверке железнодорожного контейнера обнаружили нарушения по выплатам таможенных пошлин.Среди груза были 5 300 зонтов, более 251 тысячи фонариков, 3,5 млн детских шариков и 10 900 светодиодных фонарей.Общая стоимость этих товаров составляла более 9 млрд сумов. Не оплатив таможенные пошлины в размере 2,8 миллиарда долларов в госбюджет, нарушители планировали "сэкономить". Таким образом был нарушен закон.Проводится расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekistan-osvobodil-ot-tamojennoy-poshliny-esche-82-tovarov--spisok-21024497.html

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ташкент, государственный таможенный комитет узбекистана, таможенники