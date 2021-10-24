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Ушел из жизни режиссер трилогии о национальных особенностях
Ушел из жизни режиссер трилогии о национальных особенностях
Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. Кинорежиссер также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998), "Блокпост" (1998) и "Убойная сила"... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T17:42+0500
2021-10-24T17:55+0500
россия
кинорежиссер
скончался
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ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет, передает РИА Новости. О причинах смерти не сообщается. Печальное известие подтвердила кинокритик Ольга Шервуд: "Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)", — написала она в Facebook.Александр Рогожкин родился 3 октября 1949-м в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет. С 1974 по 1977 годы работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм". Среди его наиболее популярных режиссерских работ значатся кинокартины: "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998), "Блокпост" (1998) и "Убойная сила" (2000).В 2004-м Рогожкину было присвоено почетное звание народного артиста России.
https://uz.sputniknews.ru/20210705/umer-rejisser-i-akter-vladimir-menshov--emu-byl-81-god-19541513.html
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кинорежиссер, скончался

Ушел из жизни режиссер трилогии о национальных особенностях

17:42 24.10.2021 (обновлено: 17:55 24.10.2021)
© Sputnik / Галина КмитРежиссер Александр Рогожкин
Режиссер Александр Рогожкин - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Галина Кмит
Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. Кинорежиссер также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998), "Блокпост" (1998) и "Убойная сила" (2000).
ТАШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Советский и российский кинорежиссер Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет, передает РИА Новости. О причинах смерти не сообщается.
Печальное известие подтвердила кинокритик Ольга Шервуд: "Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)", — написала она в Facebook.
Творческая встреча с В. Меньшовым к его 80-летнему юбилею - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.07.2021
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Умер режиссер и актер Владимир Меньшов — ему был 81 год
5 июля, 13:23
Александр Рогожкин родился 3 октября 1949-м в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный университет. С 1974 по 1977 годы работал художником-декоратором на киностудии "Ленфильм".
Среди его наиболее популярных режиссерских работ значатся кинокартины: "Особенности национальной охоты" (1995), "Особенности национальной рыбалки (1998), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000). Он также работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" (1998), "Блокпост" (1998) и "Убойная сила" (2000).
В 2004-м Рогожкину было присвоено почетное звание народного артиста России.
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