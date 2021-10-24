https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html
В Узбекистане рассчитывают запустить "Агроэкспрессы" в РФ в ноябре
В Узбекистане рассчитывают запустить "Агроэкспрессы" в РФ в ноябре
К проекту между тем могут присоединиться и другие страны ЕАЭС, например, Казахстан. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T09:02+0500
2021-10-24T09:02+0500
2021-10-24T10:12+0500
общество
ржд
груз
грузоперевозки
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Узбекистаном и Россией, планируется запустить во второй половине ноября.К проекту могут присоединиться и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.Вице-премьер сообщил: первоначально этот проект была рассчитан на перевозки между Россией и Узбекистаном, но в настоящее время к нему также присоединился Казахстан.По оценке Умурзакова, в основе проекта будут цифровые платформы, которые позволят системе работать оперативно без простоев, чтобы поезда не ходили "пустыми"."Агроэкспресс" — специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистана и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.
https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html
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ржд, груз, грузоперевозки, "агроэкспрессы"
В Узбекистане рассчитывают запустить "Агроэкспрессы" в РФ в ноябре
09:02 24.10.2021 (обновлено: 10:12 24.10.2021)
К проекту между тем могут присоединиться и другие страны ЕАЭС, например, Казахстан.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Узбекистаном и Россией, планируется запустить во второй половине ноября.
К проекту могут присоединиться и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.
"Я думаю, что вся предварительная работа будет завершена совсем скоро и во второй половине ноября мы с вами сможем отпраздновать первый такой "Агроэкспрес" в Москву из Ташкента".
Сардор Умурзаков
Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз
Вице-премьер сообщил: первоначально этот проект была рассчитан на перевозки между Россией и Узбекистаном, но в настоящее время к нему также присоединился Казахстан.
"Речь идет о системе, которую мы хотим запустить. Это не только поставки сельхозпродукции. Мы и другим странами ЕАЭС предлагаем участвовать в этом проекте".
Сардор Умурзаков
Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз
По оценке Умурзакова, в основе проекта будут цифровые платформы, которые позволят системе работать оперативно без простоев, чтобы поезда не ходили "пустыми".
"Агроэкспресс" — специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.
Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.
В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистана и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.