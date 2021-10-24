https://uz.sputniknews.ru/20211024/v-uzbekistane-rasschityvayut-zapustit-agroekspressy-v-rf-v-noyabre-21046269.html

В Узбекистане рассчитывают запустить "Агроэкспрессы" в РФ в ноябре

В Узбекистане рассчитывают запустить "Агроэкспрессы" в РФ в ноябре

К проекту между тем могут присоединиться и другие страны ЕАЭС, например, Казахстан. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T09:02+0500

2021-10-24T09:02+0500

2021-10-24T10:12+0500

общество

ржд

груз

грузоперевозки

"агроэкспрессы"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/04/16128168_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dddc6747ed6c514a6ecba9303d16e0f8.jpg

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Первый "Агроэкспресс", предусматривающий ускоренные поставки продукции между Узбекистаном и Россией, планируется запустить во второй половине ноября.К проекту могут присоединиться и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков.Вице-премьер сообщил: первоначально этот проект была рассчитан на перевозки между Россией и Узбекистаном, но в настоящее время к нему также присоединился Казахстан.По оценке Умурзакова, в основе проекта будут цифровые платформы, которые позволят системе работать оперативно без простоев, чтобы поезда не ходили "пустыми"."Агроэкспресс" — специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.В августе была подписана дорожная карта по созданию логистических коридоров между Узбекистана и РФ. Она, в частности, предусматривает организацию регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зеленого коридора", обеспечивающего максимальный срок доставки сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в РФ, не превышающий пяти дней.

https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ржд, груз, грузоперевозки, "агроэкспрессы"