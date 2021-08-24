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"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"
"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"
Он обеспечит сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-24T12:33+0500
2021-08-24T12:45+0500
общество
груз
грузоперевозки
российский экспортный центр
"агроэкспрессы"
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о механике запуска маршрута для перевозки грузов АПК на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).Одной из подобных мер является организация регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", обеспечивающего сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.Дорожная карта по реализации меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ и Узбекистана в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан" была подписана на днях. Она обозначает первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса, добавили в РЭЦ.Первый "Агроэкспресс" с российскими продуктами питания отправится в Узбекистан уже этой осенью, причем срок доставки не превысит 7 дней. По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, российские экспортеры получат бесперебойный канал поставки и ускоренное прохождение грузов через границу благодаря согласованным действиям контролирующих органов двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/rossiya-i-uzbekistan-zapustyat-agroekspress-20018802.html
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груз, грузоперевозки, российский экспортный центр, "агроэкспрессы"

"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"

12:33 24.08.2021 (обновлено: 12:45 24.08.2021)
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© СС0 / Unsplash / CHUTTERSNAPГрузоперевозки, иллюстративное фото
Грузоперевозки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2021
© СС0 / Unsplash / CHUTTERSNAP
Он обеспечит сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о механике запуска маршрута для перевозки грузов АПК на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах.
Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).
"Документ определяет формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие взаимодействия между государственными органами двух государств в сфере цифровизации, а также содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.
Одной из подобных мер является организация регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", обеспечивающего сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.
Дорожная карта по реализации меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ и Узбекистана в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан" была подписана на днях.
Она обозначает первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса, добавили в РЭЦ.
Первый "Агроэкспресс" с российскими продуктами питания отправится в Узбекистан уже этой осенью, причем срок доставки не превысит 7 дней.
По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, российские экспортеры получат бесперебойный канал поставки и ускоренное прохождение грузов через границу благодаря согласованным действиям контролирующих органов двух стран.
Товарные поезда - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2021
Экономика
Россия и Узбекистан запустят "Агроэкспресс"
10 августа, 12:42
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