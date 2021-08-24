https://uz.sputniknews.ru/20210824/agroekspressy-iz-rf-poedut-v-uzbekistan-po-zelenomu-koridoru-20212428.html

"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"

"Агроэкспрессы" из России поедут в Узбекистан по "зеленому коридору"

Он обеспечит сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции. 24.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-24T12:33+0500

2021-08-24T12:33+0500

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общество

груз

грузоперевозки

российский экспортный центр

"агроэкспрессы"

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о механике запуска маршрута для перевозки грузов АПК на экспорт в ускоренных рефрижераторных контейнерных поездах. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ).Одной из подобных мер является организация регулярного маршрутного поезда "Агроэкспресс" по принципу "зелёного коридора", обеспечивающего сокращение сроков взаимных поставок сельскохозяйственной продукции.Дорожная карта по реализации меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ и Узбекистана в области развития логистических коридоров "Россия — Узбекистан" была подписана на днях. Она обозначает первоочередные меры по созданию необходимой инфраструктуры и организации соответствующего логистического сервиса, добавили в РЭЦ.Первый "Агроэкспресс" с российскими продуктами питания отправится в Узбекистан уже этой осенью, причем срок доставки не превысит 7 дней. По словам гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной, российские экспортеры получат бесперебойный канал поставки и ускоренное прохождение грузов через границу благодаря согласованным действиям контролирующих органов двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210810/rossiya-i-uzbekistan-zapustyat-agroekspress-20018802.html

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груз, грузоперевозки, российский экспортный центр, "агроэкспрессы"