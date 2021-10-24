https://uz.sputniknews.ru/20211024/vlasti-rf-obyajut-messendjery-registrirovat-polzovateley-po-pasportu-21054586.html
Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T13:26+0500
2021-10-24T13:26+0500
2021-10-24T13:26+0500
россия
постановление
правительство рф
мессенджер
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей приложения для обмена мгновенными сообщениями в российском интернет-пространстве.Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.Мессенджеры начнут запрашивать данные у операторов связи. Они в свою очередь должны предоставлять необходимую информацию не позднее чем через 20 минут после регистрации пользователя.В случае отсутствия или несовпадения паспортных данных, мессенджер откажет человеку в регистрации.Отмечается, что при успешной проверке пользователю присвоят уникальный идентификационный код. Его необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/sboy-facebook-whatsapp-i-drugix-prilojeniy-prodlilsya-sem-chasov-20767514.html
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постановление, правительство рф, мессенджер
Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik.
Правительство РФ подписало постановление
об обязательной идентификации пользователей приложения для обмена мгновенными сообщениями в российском интернет-пространстве.
Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.
Мессенджеры начнут запрашивать данные у операторов связи. Они в свою очередь должны предоставлять необходимую информацию не позднее чем через 20 минут после регистрации пользователя.
В случае отсутствия или несовпадения паспортных данных, мессенджер откажет человеку в регистрации.
Отмечается, что при успешной проверке пользователю присвоят уникальный идентификационный код. Его необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи.