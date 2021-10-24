Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vlasti-rf-obyajut-messendjery-registrirovat-polzovateley-po-pasportu-21054586.html
Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T13:26+0500
2021-10-24T13:26+0500
россия
постановление
правительство рф
мессенджер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21054557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_02f070a6a8a7aa0ab914bceacefbf036.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей приложения для обмена мгновенными сообщениями в российском интернет-пространстве.Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.Мессенджеры начнут запрашивать данные у операторов связи. Они в свою очередь должны предоставлять необходимую информацию не позднее чем через 20 минут после регистрации пользователя.В случае отсутствия или несовпадения паспортных данных, мессенджер откажет человеку в регистрации.Отмечается, что при успешной проверке пользователю присвоят уникальный идентификационный код. Его необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/sboy-facebook-whatsapp-i-drugix-prilojeniy-prodlilsya-sem-chasov-20767514.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21054557_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5f78ecdd98f655ef76794638deaad73.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
постановление, правительство рф, мессенджер

Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту

13:26 24.10.2021
© Sputnik / Рамиль СитдиковИконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона.
Иконки мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram на экране смартфона. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей приложения для обмена мгновенными сообщениями в российском интернет-пространстве.
Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.
Логотип социальной сети Facebook - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
В мире
Сбой Facebook, WhatsApp и других приложений продлился семь часов
5 октября, 10:59
Мессенджеры начнут запрашивать данные у операторов связи. Они в свою очередь должны предоставлять необходимую информацию не позднее чем через 20 минут после регистрации пользователя.
В случае отсутствия или несовпадения паспортных данных, мессенджер откажет человеку в регистрации.
Отмечается, что при успешной проверке пользователю присвоят уникальный идентификационный код. Его необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:30Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
14:33Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
13:33Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:26Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
12:59Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
12:46Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
12:44Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
12:42На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
12:32"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
12:27Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
11:58Явка избирателей на выборах президента Узбекистана
11:55Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
11:24Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах
11:11Китай отомстил Западу за свою принцессу
11:11Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
10:56Россия в 2022 году может остаться без урожая
10:34Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:25Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
10:12На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ