https://uz.sputniknews.ru/20211024/vlasti-rf-obyajut-messendjery-registrirovat-polzovateley-po-pasportu-21054586.html

Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту

Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту

Новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T13:26+0500

2021-10-24T13:26+0500

2021-10-24T13:26+0500

россия

постановление

правительство рф

мессенджер

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство РФ подписало постановление об обязательной идентификации пользователей приложения для обмена мгновенными сообщениями в российском интернет-пространстве.Согласно документу, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года и будут действовать на территории страны в течение шести лет.Мессенджеры начнут запрашивать данные у операторов связи. Они в свою очередь должны предоставлять необходимую информацию не позднее чем через 20 минут после регистрации пользователя.В случае отсутствия или несовпадения паспортных данных, мессенджер откажет человеку в регистрации.Отмечается, что при успешной проверке пользователю присвоят уникальный идентификационный код. Его необходимо будет обновлять при смене оператора сотовой связи.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/sboy-facebook-whatsapp-i-drugix-prilojeniy-prodlilsya-sem-chasov-20767514.html

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постановление, правительство рф, мессенджер