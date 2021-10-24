https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-sostoyalis-progolosovali-336-izbirateley-21052650.html
Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:44+0500
2021-10-24T12:44+0500
2021-10-24T12:54+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21052897_0:209:2896:1838_1920x0_80_0_0_67c27ac07aeec08aee77bfad0fa4f125.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%.Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11.00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Участки закроются в 20.00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vse-pyat-kandidatov-v-prezidenty-uzbekistana-progolosovali-na-vyborax-21050368.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21052897_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_bfdaf9812f40d0820a71d3259a86fb54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президентские выборы в узбекистане, выборы президента
Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
12:44 24.10.2021 (обновлено: 12:54 24.10.2021)
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%.
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя или 33,6% от общего списка", — сказал Кучкаров.
Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11.00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Участки закроются в 20.00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.