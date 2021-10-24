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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-sostoyalis-progolosovali-336-izbirateley-21052650.html
Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:44+0500
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%.Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11.00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Участки закроются в 20.00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vse-pyat-kandidatov-v-prezidenty-uzbekistana-progolosovali-na-vyborax-21050368.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей

12:44 24.10.2021 (обновлено: 12:54 24.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%.
Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.

"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11.00 на избирательные участки пришло 6 669 552 избирателя или 33,6% от общего списка", — сказал Кучкаров.

Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11.00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.
В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков.
Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
Участки закроются в 20.00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах
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