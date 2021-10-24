https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-sostoyalis-progolosovali-336-izbirateley-21052650.html

Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей

Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей

В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T12:44+0500

2021-10-24T12:44+0500

2021-10-24T12:54+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени превысила 33%.Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.Для сравнения: на выборах президента в 2016 году явка на 11.00 по местному времени составляла 33,73% избирателей.В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 19,86 миллиона избирателей, организовано 10 760 участков. Граждане могут проголосовать и за рубежом — в 49 странах открылись 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов. Участки закроются в 20.00. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vse-pyat-kandidatov-v-prezidenty-uzbekistana-progolosovali-na-vyborax-21050368.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента