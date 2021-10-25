https://uz.sputniknews.ru/20211025/kazaxstantsam-razreshat-vybirat-bukvennye-znaki-na-avtonomerax-21080990.html

Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах

Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах

По словам главы Минцифровизации Багдата Мусина, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T15:53+0500

2021-10-25T15:53+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Власти Казахстана разрешат гражданам выбирать буквы на автомобильных номерах, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин во время правительственного часа по улучшению процессов оказания государственных услуг.По словам главы Минцифровизации, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на законодательном уровне, передает Sputnik Казахстан."Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - пояснил Мусин.Как сообщил министр, в стране ведется работа по демонополизации портала Еgov и расширяется количество площадок для получение гражданами госуслуг. Эта возможность позволит в дальнейшем оптимизировать и автоматизировать процесс, а также сэкономить время. В частности, для подачи заявления покупателю автомобиля и продавцу не нужно будет посещать ЦОН, что поможет избежать ожидания в очереди и посодействует соблюдению карантинных мер.

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казахстан, красивые автономера