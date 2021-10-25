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Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах
Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах
По словам главы Минцифровизации Багдата Мусина, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на... 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T15:53+0500
2021-10-25T16:33+0500
в мире
казахстан
красивые автономера
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Власти Казахстана разрешат гражданам выбирать буквы на автомобильных номерах, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин во время правительственного часа по улучшению процессов оказания государственных услуг.По словам главы Минцифровизации, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на законодательном уровне, передает Sputnik Казахстан."Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - пояснил Мусин.Как сообщил министр, в стране ведется работа по демонополизации портала Еgov и расширяется количество площадок для получение гражданами госуслуг. Эта возможность позволит в дальнейшем оптимизировать и автоматизировать процесс, а также сэкономить время. В частности, для подачи заявления покупателю автомобиля и продавцу не нужно будет посещать ЦОН, что поможет избежать ожидания в очереди и посодействует соблюдению карантинных мер.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/avtonomera-serii-uzbi-aaa-mojet-priobresti-lyuboy-uzbekistanets--gubdd-20026346.html
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казахстан, красивые автономера

Казахстанцам разрешат выбирать буквенные знаки на автономерах

15:53 25.10.2021 (обновлено: 16:33 25.10.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода мира. Нур-Султан
Города мира. Нур-Султан - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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По словам главы Минцифровизации Багдата Мусина, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на законодательном уровне.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Власти Казахстана разрешат гражданам выбирать буквы на автомобильных номерах, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин во время правительственного часа по улучшению процессов оказания государственных услуг.
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По словам главы Минцифровизации, в настоящее время совместно с МВД уже проработан вопрос по увеличению номеров повышенного спроса на законодательном уровне, передает Sputnik Казахстан.
"Есть номерные знаки, к примеру, 777, которые можно купить, заплатив в бюджет. А есть номерные знаки, которые еще не урегулированы, вот их перечень мы хотим утвердить законодательно, чтобы их тоже можно было купить", - пояснил Мусин.
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Как сообщил министр, в стране ведется работа по демонополизации портала Еgov и расширяется количество площадок для получение гражданами госуслуг. Эта возможность позволит в дальнейшем оптимизировать и автоматизировать процесс, а также сэкономить время. В частности, для подачи заявления покупателю автомобиля и продавцу не нужно будет посещать ЦОН, что поможет избежать ожидания в очереди и посодействует соблюдению карантинных мер.
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